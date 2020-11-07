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Украина выразила РФ протест из-за указа о документах жителей Донбасса
07 ноября 2020, 12:00 • 130 • Украина
Киев, 7 ноября. МИД Украины направил РФ ноту протеста в связи с внесением изменений в указ президента РФ Владимира Путина о признании документов жителей Донбасса.
В сообщении подчеркивается, что Киев не признает российские указы о признании документов жителей Донбасса.
МИД Украины призвал «международных партнеров», участвующих в «нормандском формате», принять против Москвы санкции.
Россия с февраля 2017 года начала признавать документы, выданные жителям республик Донбасса. На тот момент вместе с ними необходимо было предъявлять документ, подтверждающий гражданство Украины или статус лица без гражданства.
В минувшую среду, 4 ноября, президент РФ Владимир Путин внес изменения в свой указ, согласно которому на территории РФ признаются документы, выданные на территории Донецкой и Луганской народных республик, независимо от гражданства их владельца.
Автор: Дмитрий Пятов
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