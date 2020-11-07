Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украину ведут в суд по делу о крушении MH17
"Жалких идиотов" показали на федеральном телевидении в России
После попытки выгнать всех русских из Степанакерта началась бомбёжка
"Радар не работает, поверхность не отражает и вообще слишком дорогой":...
Главная / Украина

Украина выразила РФ протест из-за указа о документах жителей Донбасса

07 ноября 2020, 12:00  •  130 • Украина
Киев, 7 ноября. МИД Украины направил РФ ноту протеста в связи с внесением изменений в указ президента РФ Владимира Путина о признании документов жителей Донбасса.
«В связи с публикацией этого указа МИД выражает решительный протест российской стороне с направлением соответствующей ноты», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД.
В сообщении подчеркивается, что Киев не признает российские указы о признании документов жителей Донбасса.
МИД Украины призвал «международных партнеров», участвующих в «нормандском формате», принять против Москвы санкции.
Россия с февраля 2017 года начала признавать документы, выданные жителям республик Донбасса. На тот момент вместе с ними необходимо было предъявлять документ, подтверждающий гражданство Украины или статус лица без гражданства.
В минувшую среду, 4 ноября, президент РФ Владимир Путин внес изменения в свой указ, согласно которому на территории РФ признаются документы, выданные на территории Донецкой и Луганской народных республик, независимо от гражданства их владельца.
Автор: Дмитрий Пятов

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



130
Источник
Похожие новости
06 ноября 2020, 23:10
Снежана Егорова опубликовала некролог Украине, «убитой независимостью»
06 ноября 2020, 21:20
На подходе Харьковская и Сумская народные республики – СНБО Украины
06 ноября 2020, 17:40
Страна убийц, насильников, подопытных кроликов и молчащего народа
06 ноября 2020, 17:40
Дебила видите? Нет? А он есть!
06 ноября 2020, 17:40
Назван срок ликвидации Военно-воздушных сил Украины
06 ноября 2020, 17:40
Будущего президента Украины зовут Виталий Маркив
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 ноября 2020, 08:15
Дмитрию Медведеву дали 3 месяца, чтобы подписать заявление: "Так решил действующий президент"
06 ноября 2020, 03:55
"Радар не работает, поверхность не отражает и вообще слишком дорогой": Запад опять усомнился в Су-57
03 ноября 2020, 18:55
"Умер мэр Геннадий Кернес": Интригу после инсульта от COVID-19 раскрыли в Харькове
01 ноября 2020, 23:50
Пророссийской партии в Грузии поставили негласный ультиматум: "Такой чёткий месседж"
03 ноября 2020, 11:35
"Всего лишь случайное замечание": Голландский прокурор проговорился, разрушив главную версию по MH17
02 ноября 2020, 19:05
"Украина погибает": всплыло секретное аудиосообщение Зеленского
31 октября 2020, 23:05
«Русскую армию окружить, по Киеву провести тысячи пленных» – соратник Билецкого
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.