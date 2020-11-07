Украина выразила РФ протест из-за указа о документах жителей Донбасса

Киев, 7 ноября. МИД Украины направил РФ ноту протеста в связи с внесением изменений в указ президента РФ Владимира Путина о признании документов жителей Донбасса.

«В связи с публикацией этого указа МИД выражает решительный протест российской стороне с направлением соответствующей ноты», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД.

В сообщении подчеркивается, что Киев не признает российские указы о признании документов жителей Донбасса.

МИД Украины призвал «международных партнеров», участвующих в «нормандском формате», принять против Москвы санкции.

Россия с февраля 2017 года начала признавать документы, выданные жителям республик Донбасса. На тот момент вместе с ними необходимо было предъявлять документ, подтверждающий гражданство Украины или статус лица без гражданства.

В минувшую среду, 4 ноября, президент РФ Владимир Путин внес изменения в свой указ, согласно которому на территории РФ признаются документы, выданные на территории Донецкой и Луганской народных республик, независимо от гражданства их владельца.