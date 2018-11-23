Украина выразила протест из-за визита Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины направило российской стороне ноту протеста в связи с поездкой президента России Владимира Путина в Крым. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

«МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что этот визит является «грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

23 ноября Путин посетил Крым, где провёл расширенное заседание президиума Госсовета.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.