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Украина выразила протест из-за визита Путина в Крым
23 ноября 2018, 19:54 • 133 • Украина
Министерство иностранных дел Украины направило российской стороне ноту протеста в связи с поездкой президента России Владимира Путина в Крым. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.
© Kremlin Pool globallookpress.com
«МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом», — говорится в сообщении.
В ведомстве заявили, что этот визит является «грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».
23 ноября Путин посетил Крым, где провёл расширенное заседание президиума Госсовета.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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