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Украина выразила протест из-за визита Путина в Крым

23 ноября 2018, 19:54  •  133 • Украина
Министерство иностранных дел Украины направило российской стороне ноту протеста в связи с поездкой президента России Владимира Путина в Крым. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.
 
© Kremlin Pool globallookpress.com
 

«МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что этот визит является «грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины». 

23 ноября Путин посетил Крым, где провёл расширенное заседание президиума Госсовета.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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