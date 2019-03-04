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Украина выплатила $444,4 млн в виде процентов по реструктурированным евробондам

04 марта 2019, 18:09  •  51 • Украина
Минфин Украины 1 марта погасил седьмой купон по облигациям внешнего государственного займа (еврооблигациям). Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
 
РИА Новости
 

Общая сумма выплаты составила $444,4 млн, передаёт Интерфакс-Украина.

Как напоминает агентство, указанные еврооблигации были выпущены в рамках проведённой Украиной в 2015 году долговой операции с государственным и гарантированным государством долгом, а также реструктуризации внешних заимствований Киева.

Отмечается, что общая сумма первого купонного платежа составила $473,313 млн, второго, третьего и четвёртого — $505,429 млн, пятого — $444,4 млн, шестого — $444 млн.

Ранее в «Нафтогазе» заявили, что приняли решение отложить размещение еврооблигаций. 

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