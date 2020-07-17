Украина выходит из Минских соглашений • 40 • Аналитика

Фото:Фото: KyivPride / Twitter



Finish him!

Ещё недавно немецкое издание «Spiegel» весьма оптимистично сообщало об ультиматуме, который Москва якобы поставила Киеву: до 6 июля продемонстрировать какие-то сдвиги в выполнении Минских соглашений (хотя бы в форме изменения закона «Об особом статусе»), а иначе… Какое именно «иначе» должно было произойти, никто не знает, но очевидно, что пока единственным ответом Киева стал окончательный отказ от проведения местных выборов в ЛДНР.



15 июля стало известно, что украинский парламент принял постановление о проведении местных выборов на Украине 25 октября 2020 года. Проектом постановления очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов назначены на воскресенье 25 октября 2020 года. Причём пройдут они только на подконтрольной украинскому правительству территории. Также не будут избраны Донецкий и Луганский областные советы, полномочия которых остаются у военно-гражданских администраций.



Украина придерживается прежней позиции, полностью нивелирующей Минские соглашения: сначала полный контроль над границей с РФ и разоружение республик, а затем проведение выборов. Для тех, кто переживёт разоружение. Фактически проведение очередных местных выборов на Донбассе без участия ЛДНР (прошлые были в 2010 году) – финальный аккорд, после которого говорить о выполнении «Минска» невозможно.



Отрезанный ломоть

В последние годы Киев всё чаще демонстрирует нежелание возвращать неподконтрольные территории. Вполне вероятно, что, даже если бы давно обещанный «слив» и передача границы состоялись, немногие в украинском правительстве обрадовались бы данному факту. Да, устроить героическую зачистку было бы весьма соблазнительно, но ведь всех не убьёшь и не посадишь: останутся миллионы людей, которым придётся обеспечивать более или менее приемлемый уровень жизни, социальные услуги, пенсии, компенсации и т. д. Не говоря уже о восстановлении инфраструктуры, что стоило бы миллиарды гривен.



Это финансовое бремя Киеву сегодня не по зубам, поэтому уже не только журналисты и лидеры общественного мнения, но и вполне официальные лица открыто объясняют, что «такой Донбасс нам не нужен». На днях вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Донбасс может стать украинским не раньше, чем через четверть столетия.



«Даже если мы завтра проведем выборы на тех территориях, а это значит, что они будут свободными от оккупационных войск и там не будет незаконных вооруженных формирований, будут развеваться украинские флаги, — эта территория еще долго будет оставаться территорией войны. Как с точки зрения заминирования, так и в ментальности людей… Поэтому безопасная реинтеграция займет минимум лет 25. Это одно поколение должно смениться, когда мы с вами сможем сказать, что восстановленный контроль на тех территориях со стороны украинской власти приведет также к преодолению разрушения того раздора в головах, который там есть. Потому что там родились дети, которые не знают, что такое свободная Украина, и сегодня уже идут в школу. Поэтому это надолго в любом варианте, и мы должны к этому готовиться»,

— заявил Резников.



Тем не менее, было бы глупо ожидать, что Украина будет работать на снижение напряжённости на линии разграничения. Скорее, наоборот, ЛДНР ждёт ещё большая эскалация насилия.



Что дальше?

Откровенно говоря, после того как Киев демонстративно отказывается от выполнения «Минска» (как будто он слишком усердно выполнял его раньше!), собираться на посиделки в нормандском формате или даже в столице Белоруссии стало даже несколько неприлично. Какой смысл в этой агонии? Не пора ли переходить к другому формату, к каким-то действиям? Да, в 2014-2018 годах Минские соглашения позволяли обеспечивать относительное спокойствие на линии разграничения, что дало республикам возможность создать более или менее эффективную реплику государства и кое-как решить бытовые вопросы. Однако сегодня пушки уже заглушают политиков, который год толкущих воду в ступе. Долгожданная реакция мировой общественности, которая якобы должна была наказать Киев за неисполнение Минска или выход из соглашений, так и не наступила. Так что же дальше?



Самое страшное, безусловно, это предчувствие того, что весь этот абсурд может продолжиться дальше, что он может длиться и ещё 5, 7, 10 или даже 25 лет. С теми же результатами, с той же пустой риторикой и постоянными жертвами среди гражданских и военных. Вся соль в том, что население республик едва ли станет ждать так долго – люди просто разъедутся. И останется вечный «Минск», бесконечная война и никому не нужная буферная зона, за которую и воевать-то уже не будет смысла. Хочется верить, конечно, что этому не бывать, но, учитывая динамику и обстоятельства, снимать такой вариант со счетов тоже нельзя. Ещё недавно немецкое издание «Spiegel» весьма оптимистично сообщало об ультиматуме, который Москва якобы поставила Киеву: до 6 июля продемонстрировать какие-то сдвиги в выполнении Минских соглашений (хотя бы в форме изменения закона «Об особом статусе»), а иначе… Какое именно «иначе» должно было произойти, никто не знает, но очевидно, что пока единственным ответом Киева стал окончательный отказ от проведения местных выборов в ЛДНР.15 июля стало известно, что украинский парламент принял постановление о проведении местных выборов на Украине 25 октября 2020 года. Проектом постановления очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов назначены на воскресенье 25 октября 2020 года. Причём пройдут они только на подконтрольной украинскому правительству территории. Также не будут избраны Донецкий и Луганский областные советы, полномочия которых остаются у военно-гражданских администраций.Украина придерживается прежней позиции, полностью нивелирующей Минские соглашения: сначала полный контроль над границей с РФ и разоружение республик, а затем проведение выборов. Для тех, кто переживёт разоружение. Фактически проведение очередных местных выборов на Донбассе без участия ЛДНР (прошлые были в 2010 году) – финальный аккорд, после которого говорить о выполнении «Минска» невозможно.В последние годы Киев всё чаще демонстрирует нежелание возвращать неподконтрольные территории. Вполне вероятно, что, даже если бы давно обещанный «слив» и передача границы состоялись, немногие в украинском правительстве обрадовались бы данному факту. Да, устроить героическую зачистку было бы весьма соблазнительно, но ведь всех не убьёшь и не посадишь: останутся миллионы людей, которым придётся обеспечивать более или менее приемлемый уровень жизни, социальные услуги, пенсии, компенсации и т. д. Не говоря уже о восстановлении инфраструктуры, что стоило бы миллиарды гривен.Это финансовое бремя Киеву сегодня не по зубам, поэтому уже не только журналисты и лидеры общественного мнения, но и вполне официальные лица открыто объясняют, что «такой Донбасс нам не нужен». На днях вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Донбасс может стать украинским не раньше, чем через четверть столетия.— заявил Резников.Тем не менее, было бы глупо ожидать, что Украина будет работать на снижение напряжённости на линии разграничения. Скорее, наоборот, ЛДНР ждёт ещё большая эскалация насилия.Откровенно говоря, после того как Киев демонстративно отказывается от выполнения «Минска» (как будто он слишком усердно выполнял его раньше!), собираться на посиделки в нормандском формате или даже в столице Белоруссии стало даже несколько неприлично. Какой смысл в этой агонии? Не пора ли переходить к другому формату, к каким-то действиям? Да, в 2014-2018 годах Минские соглашения позволяли обеспечивать относительное спокойствие на линии разграничения, что дало республикам возможность создать более или менее эффективную реплику государства и кое-как решить бытовые вопросы. Однако сегодня пушки уже заглушают политиков, который год толкущих воду в ступе. Долгожданная реакция мировой общественности, которая якобы должна была наказать Киев за неисполнение Минска или выход из соглашений, так и не наступила. Так что же дальше?Самое страшное, безусловно, это предчувствие того, что весь этот абсурд может продолжиться дальше, что он может длиться и ещё 5, 7, 10 или даже 25 лет. С теми же результатами, с той же пустой риторикой и постоянными жертвами среди гражданских и военных. Вся соль в том, что население республик едва ли станет ждать так долго – люди просто разъедутся. И останется вечный «Минск», бесконечная война и никому не нужная буферная зона, за которую и воевать-то уже не будет смысла. Хочется верить, конечно, что этому не бывать, но, учитывая динамику и обстоятельства, снимать такой вариант со счетов тоже нельзя. Егор Махов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





40 Источник Похожие новости Что скрывают радиоэлектронный апгрейд и боекомплекты обновлённых МиГ-29 ВВС Сирии. Плохие новости для ВВС Израиля и издания «Forbes» Перспективные системы РЭБ России: что приходит на смену «Красухе-4» "Это проблема России". Почему Киев не исполняет Минские соглашения Трагедия MH17: странности и метаморфозы судебного процесса Грубое давление. Песков оценил угрозу санкций со стороны США У нас секса нет: что скрывалось за культом советской семьи Новости партнеров