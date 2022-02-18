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Украина выходит из «Минска»? Зеленский раскритиковал соглашения и отказался от переговоров с Донбассом

18 февраля 2022, 03:15  •  164 • Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минские соглашения составлены «бездарно» и назвал «бессмысленными» прямые переговоры с Республиками Донбасса.

«Этот документ — Минские соглашения — не связан с войсками России на границе. Он не связан с вопросами Крыма. Ну так составлен документ бездарно! Он составлен так, чтобы мы изначально были в более слабой, проигрышной позиции» — пожаловался он в интервью «РБК-Украина».

На вопрос журналиста, пойдет ли Украина на прямые переговоры с Донецком и Луганском, Зеленский ответил: «Нет, не пойдем».

«Это бессмысленно. Просто они ничего не решают. Зачем на это тратить время?» — добавил украинский лидер.

«Я президент Украины, почему я должен садиться с боевиками за стол переговоров?» — заключил Зеленский, тем самым фактически официально отказываясь выполнять Минские соглашения.

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