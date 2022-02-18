Украина выходит из «Минска»? Зеленский раскритиковал соглашения и отказался от переговоров с Донбассом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минские соглашения составлены «бездарно» и назвал «бессмысленными» прямые переговоры с Республиками Донбасса.«Этот документ — Минские соглашения — не связан с войсками России на границе. Он не связан с вопросами Крыма. Ну так составлен документ бездарно! Он составлен так, чтобы мы изначально были в более слабой, проигрышной позиции» — пожаловался он в интервью «РБК-Украина».На вопрос журналиста, пойдет ли Украина на прямые переговоры с Донецком и Луганском, Зеленский ответил: «Нет, не пойдем».«Это бессмысленно. Просто они ничего не решают. Зачем на это тратить время?» — добавил украинский лидер.«Я президент Украины, почему я должен садиться с боевиками за стол переговоров?» — заключил Зеленский, тем самым фактически официально отказываясь выполнять Минские соглашения.