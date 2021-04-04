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Украина выдвинула ультиматум на переговорах по Донбассу: "Мы не будем даже объяснять почему"

04 апреля 2021, 00:00  •  139 • Политика
Экс-президент Украины Леонид Кравчук выдвинул ультиматум на переговорах по Донбассу. Он потребовал исключить из переговорного процесса представителя ДНР Майю Пирогову. "Мы не будем даже объяснять почему, но мы покидаем переговоры на период, пока Хайди Грау не добьётся исключения её", - заявил Кравчук.
На Украине выдвинули ультиматум по дальнейшим переговорам о мирном урегулировании ситуации в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук потребовал исключить из переговорного процесса представителя ДНР Майю Пирогову.
Бывший украинский лидер объявил, что уже обратился по этому вопросу к модератору переговоров от ОБСЕ Хайди Грау. При этом Кравчук отказался объяснять причину, по которой требует избавиться от представительницы ДНР.
Мы не будем даже объяснять почему, но мы покидаем переговоры на период, пока Хайди Грау не добьется исключения её из переговорного процесса,
- заявил экс-президент Незалежной в эфире канала "Украина 24".
Стоит отметить, что представители Киева уже не первый раз пытаются таким образом саботировать переговоры по Донбассу. В марте пресс-секретарь делегации ДНР уже обращал на это внимание и требовал от украинской делегации прекратить заниматься деструктивной деятельностью. Также на проблему уже не раз обращал внимание полпред России Борис Грызлов.

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