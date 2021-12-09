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Украина выдвинула список требований новому канцлеру ФРГ

09 декабря 2021, 10:35  •  285 • Политика
Олаф Шольц. Фото: Jens Krick / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Киев уже продумал, какие шаги должен предпринять Берлин в первую очередь
Украина возлагает большие надежды на новое правительство Германии. Об этом заявил посол Киева в Берлине Андрей Мельник. Он отметил, что ценит усилия, которые предпринимают США и другие иностранные партнеры, чтобы не допустить российского вторжения на Украину, но рассчитывает, что именно новый канцлер ФРГ Олаф Шольц устроит Москве "холодный душ".
"Мы ожидаем сильной дипломатической инициативы от самого канцлера Олафа Шольца не только для предотвращения новой острой угрозы войны в Европе, но и для прекращения оккупации Крыма и Донбасса",
– сообщил Мельник в интервью Berliner Zeitung.
Он перечислил шаги, которые должны предпринять власти Германии:
  • "вернуть Путина за стол переговоров", созвав нормандский саммит в ближайшие недели;
  • обнародовать список "жестких и болезненных карательных мер", включающий запрет "Северного потока-2", если Россия решится на войну против Украины;
  • не допустить разрушения "трансатлантического единства", несмотря на то что
Россия старается "вбить клин" между Германией и США. 
По словам дипломата, президент США Джо Байден в разговоре с главой России Владимиром Путиным дал "четкое предупреждение" о недопустимости войны против Украины, но этого может быть недостаточно, чтобы Москва отказалась от своего "безумного плана". Поэтому необходим "мощный голос Берлина".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя переговоры Путина и Байдена, назвал "победой Киева" тот факт, что Вашингтон оказался на его стороне в противостоянии с Москвой. При этом сам лидер Кремля расценивает вопрос о возможной войне РФ с Незалежной как провокационный. 

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