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Украина выдвинула новые претензии России

18 января 2021, 22:55  •  102 • Политика
Фото: Vyacheslav Madiyevskyyukrinform/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Киев снова настаивает на нарушении международного права
Выход России из Договора по открытому небу указывает на ее внешнеполитический курс, направленный на "уничтожение европейской архитектуры безопасности", а также "подрыв фундаментальных норм и принципов международного права". Так решение Москвы прокомментировали в украинском МИД.
В ведомстве обвинили Россию в нарушении договора на протяжении последних 11 лет. Согласно заявлению, зона его применения сокращалась из-за "оккупации части территорий Украины и Грузии". Киев же неоднократно призывал Москву их восстановить, добавили в министерстве.
Договор по открытому небу остается важным юридическим международным соглашением в сфере контроля над вооружениями, которое позволяет государствам-участникам наблюдать за территорией друг друга с помощью полетов, напомнили в Киеве. За последние пять лет Украина осуществила 50 наблюдательных полетов и приняла на своей территории 53 миссии, в том числе и в декабре 2018 года после конфликта в Керченском проливе, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Украины.
Россия вышла из Договора по открытому небу 15 января. Причиной стало отсутствие продолжения диалога с США. Норвегию такое решение напугало.

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