Украина выдвинула газовый ультиматум России. Неужели примем?

Автор:

Латышев Сергей

Ободрённый сегодняшним решением шведского апелляционного суда, обязавшего «Газпром» выплатить «Нафтогазу» по надуманному предлогу 2,6 миллиарда долларов, исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко выдвинул Москве ультиматум: соглашение по газу между Россией и Украиной должно быть заключено не позднее 13 декабря. Хотя это технически невозможно.

Полная победа! Украина снова побеждает! Мы выиграли апелляцию по первой жалобе "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража!

— написал Витренко в Facebook. Он, похоже, не сомневается, что и другие жалобы российской компании постигнет та же участь.

Возлагая заранее на Россию ответственность за неизбежное прекращение в условиях отсутствия контракта на поставки газа в Европу через украинскую ГТС, Витренко ранее предупредил: когда 1 января 2020 года истечёт срок нынешнего контракта, Украина будет рассматривать российский газ как «контрабанду» и свою добычу.

На что они надеются?

Требование «Газпрома» о прекращении Украиной всевозможных судебных процедур, которые превращают в кошмар его работу с Европой, как условия заключения нового контракта с презрением отметаются. Напротив, миллиардные поступления, которые постоянно «капают» на Киев усилиями услужливых по отношению к русофобскому режиму всевозможных европейских судов, арбитражей и трибуналов, создают для украинской власти обнадеживающую перспективу «зарабатывать» таким способом в разы больше (совокупные финансовые претензии к «Газпрому» превышают 20 миллиардов долларов), чем от самого газового транзита.

Самодовольная физиономия Юрия Витренко уже почти бренд «Нафтогаза». Фото: Pavlo_bagmut / Globallookpress

После того как Киев специально затянул газовые переговоры с Россией, чтобы попытаться в суматохе, во избежание срыва поставок в Европу, получить от Москвы незаслуженные преференции, Витренко заявил:

13 декабря — это крайняя дата для заключения долгосрочного контракта по резервированию.

Этот, как ему кажется, находящийся на коне деятель потребовал от «Газпрома» «начать реальные переговоры, потому что мы сможем вести переговоры не весь декабрь, а только две недели». В интервью агентству Bloomberg нафтогазовец «пояснил», что, согласно европейским правилам, «зарегистрировать долгосрочные мощности необходимо заранее».

По словам главы «Нафтогаза», пока что «идут не переговоры, а обсуждения», в ходе которых русские «выдвигают определённые условия для начала переговоров». Но Витренко надеется на «политический импульс», который «может активизировать реальные переговоры», и тогда появится-де шанс заключить контракт в декабре. Не исключает Витренко при этом и «некое промежуточное решение». В общем, заключил он, «у нас будет всего несколько дней после "нормандского" саммита в Париже, чтобы договориться обо всём».

Комплекс сложнейших вопросов, отягощённый невменяемостью одного из участников хозяйственного спора, исход которого затронет половину Европы, предлагается решить за несколько дней.

Таким образом, очевидно, на что рассчитывает Витренко. Он надеется, что Россия будет вынуждена отнестись к данной ситуации с политической, а не экономической точки зрения. И, чтобы не огорчать других участников «нормандского формата», который к газовым вопросам не имеет никакого отношения, — лидеров ФРГ и Франции Ангелу Меркель и Эммануэля Макрона, президент России Владимир Путин распорядится удовлетворить вожделения Киева. А именно: заставит «Газпром» и далее содержать русофобский киевский режим за счёт граждан своей страны. Экономические же дивиденды этой подлой политики Киев, конечно, припишет себе. Уже появились сообщения в СМИ, что тема газа будет главной на предстоящем в Париже «нормандском» саммите. Великолепно! Какой «хитрый план».

Что думают в Москве?

В Москве воспринимают киевские хитрости с искренним недоумением.

Мы в цейтноте. Времени мало,

— констатировал сегодня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, «сейчас идёт обмен коммерческими предложениями», которые были «сформулированы и переданы украинской стороне», однако говорить о каких-то деталях переговоров в настоящее время невозможно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Мы в цейтноте. Времени мало». Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Так осторожно Песков прокомментировал заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что переход Украины на европейское законодательство препятствуют продолжению транзита газа. Там, например, до сих пор не проведена сертификация независимого газотранспортного оператора, который должен быть создан в соответствии с новыми правилами. Миллер также напомнил, что подачу заявок о бронировании транзитных мощностей необходимо провести заранее в установленные сроки.

Глава «Газпрома»уверен — он говорил об этом ранее и премьеру Дмитрию Медведеву, — что Украина просто не успеет модернизировать свою газовую систему по европейским правилам к концу этого года, не сможет имплементировать все положения Третьего энергетического пакета ЕС. А всё это необходимо для заключения нового контракта, если Киев так хочет, чтобы он соответствовал европейским нормам. Для России данный вопрос сам по себе, но не в данной ситуации, не имеет принципиального значения.

Как можно понять, между Москвой и Киевом по-прежнему нет согласия и насчёт того, на какой срок будет заключён новый контракт. Украина хочет, чтобы он был минимум на 10 лет, Россия — максимум на год, чтобы успеть достроить и ввести в строй вторые очереди своих морских газопроводов в Европу, которые должны начать поскорее окупаться.

Киев хочет, чтобы «Газпром» прокачивал ежегодно через обветшавшую украинскую ГТС 90 млрд кубометров газа, Москва — в разы меньше, если это будет экономически выгодно, и Украина прекратит шантажировать её судами по малейшему поводу и без повода. Решить и этот сложнейший и одновременно принципиальный вопрос за несколько недель невозможно.

Ну и?

Спокойный тон, в котором в Москве говорят о жульнических проделках Киева, не соответствует тяжести момента, о котором необходимо кричать на каждом углу. Европейцы должны чётко знать, кто и почему обрекает их на тяжёлую зиму. Идти на поводу Киева — унизительно и глупо. А вот проучить, наконец, Украину и её спонсоров давно пора — все финансовые убытки быстро окупятся.