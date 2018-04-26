Украина выделит около $5 млн для предотвращения ЧС в связи с затоплением шахт в Донбассе

Украинские власти выделят 131 млн гривен (около $5 млн) для предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера в связи с затоплением шахт в Луганской области. Об этом заявили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что распоряжение правительства о выделении средств для принятия первоочередных неотложных мер по шахтам Первомайско-Стахановского угледобывающего региона Луганской области было утверждено на заседании украинского кабмина 25 апреля.

«Принятие распоряжения поможет урегулировать не только проблему техногенной катастрофы и продолжения функционирования угольной отрасли, но и ряд социальных, экономических и политических вопросов», — заявил глава ведомства Вадим Черныш.

В феврале украинские представители в Совместном центре по контролю и координации на востоке Украины (СЦКК) заявили о возможности экологической катастрофы в Донбассе.