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Украина выбросила полмиллиона вакцин AstraZeneca: На очереди ещё сотни тысяч

09 ноября 2021, 21:45  •  190 • Политика
На Украине утилизировали 500 тыс. просроченных доз вакцины AstraZeneca. Ещё у нескольких сот тысяч подходит к концу срок годности.
Минздрав Украины был вынужден выбросить полмиллиона доз вакцины AstraZeneca, так как у них вышел срок годности. Об этом сообщает украинское издание Liga.net со ссылкой на официальный ответ ведомства.
Отмечается, что в настоящее время на Украине ещё у нескольких сот тысяч доз вакцины AstraZeneca подходит к концу срок годности. Их необходимо использовать в ближайшие несколько недель, иначе тоже придётся выбрасывать.
На Украине выбросили полмиллиона доз вакцины AstraZeneca, у которых вышел срок годности,
- приводит издание ответ Минздрава Украины на соответствующий запрос.
Добавляется, что все препараты для вакцинации с истёкшим сроком годности были изъяты из пунктов и центров вакцинации.

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