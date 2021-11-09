Украина выбросила полмиллиона вакцин AstraZeneca: На очереди ещё сотни тысяч

На Украине утилизировали 500 тыс. просроченных доз вакцины AstraZeneca. Ещё у нескольких сот тысяч подходит к концу срок годности.

Минздрав Украины был вынужден выбросить полмиллиона доз вакцины AstraZeneca, так как у них вышел срок годности. Об этом сообщает украинское издание Liga.net со ссылкой на официальный ответ ведомства.

Отмечается, что в настоящее время на Украине ещё у нескольких сот тысяч доз вакцины AstraZeneca подходит к концу срок годности. Их необходимо использовать в ближайшие несколько недель, иначе тоже придётся выбрасывать.

На Украине выбросили полмиллиона доз вакцины AstraZeneca, у которых вышел срок годности,

- приводит издание ответ Минздрава Украины на соответствующий запрос.

Добавляется, что все препараты для вакцинации с истёкшим сроком годности были изъяты из пунктов и центров вакцинации.