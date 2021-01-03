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Украина выбрала самого популярного политика страны: Про Зеленского там забыли

03 января 2021, 01:35  •  34 • Украина

На Украине новогоднее поздравление Путина стало популярным. Жители Украины в новогоднюю ночь забыли про обращение президента страны Владимира Зеленского. Вместо этого на Украине встретили новый, 2021 год вместе с Москвой, посмотрели обращение Путина и новогодние программы из России.

В новогоднюю ночь поздравление президента России Владимира Путина на YouTube вызвало у украинцев гораздо больший интерес, чем обращение президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила украинская интернет-газета "Страна.ua".

В новогодние тренды YouTube на Украине попали поздравление президента России Владимира Путина, а также многие ТВ-шоу производства России и проекты русских блогеров. Об этом свидетельствуют статданные YouTube. В частности, на первом месте по популярности на Украине оказалось российское комедийное шоу "Что было дальше" и новый клип русского рэпера Моргенштерна.

Почётное третье место среди предпочтений жителей Украины занял новогодний "Голубой огонёк" производства телеканала "Россия-1". Также среди популярных видео оказалось новогоднее обращение президента России Владимира Путина. Интерес вызвали также программы "Давай поженимся!" и "Вечерний Ургант".

Предпочтения жителей Украины известны давно. Они и до новогодней ночи в основном слушали русскую музыку. А если и искали треки украинских исполнителей, то чаще тех, кто поёт на русском языке. Несмотря на все потуги киевских властей "украинизировать" страну и сделать русский язык маргинальным, жители Украины над этим только посмеиваются. Их выбор очевиден, если судить по той же статистике на видеохостингах. Более того, маркером маргинальности, ограниченности и недалёкости на Украине всё увереннее становится именно украинский язык.

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