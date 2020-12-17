Украина выбирает не вакцину от коронавируса, а финансовую группировку, которая на ней заработает

Организация вакцинации населения от Covid-19 – проблема, которой озабочены правительства развитых стран. Где-то уже стартовали массовые прививочные кампаний, кто-то еще выбирает варианты. Украинв планирует начать вакцинацию в феврале будущего года.

Сюжет: Коронавирус

Возможные варианты

В октябре Михаил Фаворов – украинский доктор наук, ныне представляющий американскую фирму, пообещал: собственную вакцину от коронавируса на Украине могут создать примерно через год. По его словам, соответствующие исследования ведутся вместе с американской DiaPrep уже около полугода. Он же назвал компанию «ФармаК» в качестве вероятного производителя украинской вакцины.

В то же время президент России Владимир Путин заявил о готовности поставить Украине российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Из Киева ответили, что не испытывают нужды в российском препарате. В украинском медиа-поле развернулась дискуссия о том, допустимо ли вообще использовать для защиты граждан Украины российские медпрепараты.

Шмыгаль против Медведчука

Между тем несколько дней назад российские СМИ сообщили, что депутат Верховной Рады Украины, глава политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук посетил в Москве Центр Гамалеи, где встретился с его директором Александром Гинцбургом и главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Стороны обсудили вопросы использования российских вакцинных разработок на Украине. А пресс-служба РФПИ распространила информацию: «Выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладила одна из ведущих фармацевтических компаний — АО «Биолек» (в украинской транскрипции – «Бiолiк»). В РФПИ отметили, что мощности «Биолек» соответствуют всем действующим требованиям. ФПИ и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи готовы производить вакцину на Украине и подать документы для ее регистрации государственными регулирующими органами.

С украинской стороны тут же последовало опровержение: «На данный момент «Биолек» не подписывал никаких контрактов, не получал никаких трансферных технологий относительно производства вакцины «Спутник V» или любых других вакцин против коронавируса и никогда не производил таких вакцин на технологической базе компании».

Позицию украинской власти подтвердил премьер-министр Денис Шмыгаль. На сегодняшний день она такова: российскую вакцину нельзя использовать, поскольку она не прошла третью стадию клинических испытаний. Политик уточнил: в настоящий момент речь о закупке российской вакцины не идет. Возможно, в этом споре, как обычно на Украине, речь идет всего-навсего о коррупции и клановых интересах. Понятно, что производство миллионов доз вакцины – это хороший способ заработать на госзаказе. И в борьбе за большие деньги здоровье соотечественников – вопрос отнюдь не главный.

Поэтому дадим краткую информацию о борцах за госзаказ.

Клан Жебровских

АО «Фармак», упомянутое оппозиционером Медведчуком, – крупный производитель фармпрепаратов, расположенный в Киеве. При советской власти оно было химико-фармацевтическим заводом имени М. В. Ломоносова. Открытая база данных OpenDataUA сообщает, что число акционеров «Фармак» составляет 1327 человек, но конечным бенефициаром является Филя Ивановна Жебровская. В 1995 году Жебровская возглавила компанию «Фармак», выросшую из казенного завода, а вскоре стала первой публичной женщиной – долларовым миллионером Украины. Сейчас ей 70 лет.

Фамилия Жебровских известна на Украине еще и тем, что родной младший брат Фили (украинизировал фамилию и стал Павлои Жебривським) был депутатом Рады, главой Житомирской обладминистрации. Входил в блок партий, возглавляемых Юрием Луценко и Арсением Яценюком. Потом стал соратником Петра Порошенко.

Компромат в его биографии появился именно в связи с фармацевтическим бизнесом. Сначала на Украине Жебровских связали с «черным» производством трамадола,

а потом немецкие журналисты-расследователи нашли бизнес Жебровских в нескольких европейских странах, где они (уже с участием дочери Паля Ивановича) нарушали местное законодательство.

Не сошли с трассы

Не менее интересную историю имеет и харьковское АО «Биолек», упомянутое Кириллом Дмитриевым в качестве предприятия, уже производящего российскую вакцину на своих мощностях. До 2018 года завод официально принадлежал российскому фармацевтическому гиганту «Фармстандарт». Оно даже именовалось в украинских базах как «ФАРМСТАНДАРТ-Бiолiка». Затем у харьковского предприятия сократилось название и появился новый собственник – кипрская Vilkom services limited.

Директором Vilkom services limited является гражданин Германии Виктор Мартин – партнер собственника «Фармстандарта» Виктора Харитонина по скоростным гонкам (Харитонин увлекается гонками и даже купил трассу в Германии). Поэтому можно предположить, что харьковское АО фактически контролируется московским долларовым миллиардером. Чтобы оценить масштаб бизнеса Харитонина, достаточно сказать, что число госконтрактов «Фармстандарта» в прошлом году превысило три тысячи, а их сумма приблизилась к 250 млрд руб.

Российская пресса фамилию Харитонина упоминает и в связи с главами Минпромторга Денисом Мантуровым и госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым.

На днях в появилось сообщение о том, что сейчас в регистрационном удостоверении вакцины «Спутник V» в качестве ее производителей указаны «Биннофарм групп» (входит в АФК «Система») и «Генериум» (тоже основан владельцем Харитониным), а также непосредственно Центр Гамалеи. Возможно, из-за этого чиновники по привычке и упомянули «Биолек» как подразделение московского АО.

Впрочем, в украинских СМИ появилась и другая, но тоже любопытная версия: харьковско-кипрскую фирму связывают с Раисой Богатыревой, министром здравоохранения времен президента Виктора Януковича, за которой тянется длинный коррупционный шлейф.