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Украина ввязалась в скандал с чехами. Против русских дипломатов выдвинули новые подозрения

30 апреля 2021, 12:15  •  139 • Политика
Украина заподозрила русских дипломатов, которых выслали из Чехии в вооруженном конфликте в Донбассе.
Украинская генпрокуратура собирается проверить дипломатов, высланных из Чехии на предмет причастности к вооруженному конфликту на юго-востоке Украины.
В четверг украинское издание "Бабель" опубликовало список русских дипломатов из 13 человек на своем сайте. Издание утверждало, что все они могут быть причастными к возможной спецоперации в Чехии и взрывам во Врбетице в 2014 году.
Список передали генпрокурору, отмечает издание.
Ранее Прага заявила о причастнсоти русских спецслужб во взрыве на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году. Чехия выслала 18 русских дипломатов, на что Россия объявила персоной нон грата 20 сотрудников дипмиссии Чехии, и заявила, что обвинения абсурдны и беспочвенны.

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