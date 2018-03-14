Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
МИД Великобритании просит провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН ...
Карен Шахназаров: "Если этих кандидатов расставить по-другому - ничего не поменя...
В Южной Корее в коррупции обвинили пятого президента по счету
"Сильный президент" - в Ливане развесили баннеры с Путиным
Главная / Украина

Украина вводит временное эмбарго на поставки минеральных удобрений из России

14 марта 2018, 14:54  •  122 • Украина
Кабинет министров Украины принял решение ввести временное эмбарго на поставки минеральных удобрений из России, сообщает телеканал «112 Украина».
 
РИА Новости
 

Отмечается, что Украина ещё в 2014 году антидемпинговые пошлины на импорт российских удобрений, По данным телеканала, это касалось только аммиачной селитры.

Ставки были определены на уровне 20,51—36,03%.

В 2017 году Украина ввела антидемпинговые пошлины в размере 31,84% на импорт двух видов российских азотных удобрений — карбамида и карбамидно-аммиачной смеси.

20 декабря 2017 года правительство Украины продлило запрет на ввоз на украинскую территорию утверждённого перечня товаров из России до 31 декабря 2018 года.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

122
Источник
Похожие новости
14 марта 2018, 11:39
СМИ: Во Львове возле польского мемориала произошёл взрыв
13 марта 2018, 16:09
В «Газпроме» заявили об отсутствии угроз транзиту газа в ЕС из-за ситуации с «Нафтогазом»
13 марта 2018, 22:39
Собчак готова к налаживанию отношений с Украиной, несмотря на реакцию Киева на запрос по Крыму

Загрузка...
13 марта 2018, 19:24
«Акция устрашения»: зачем СБУ провела массовые обыски в квартирах украинских активистов и журналистов
13 марта 2018, 22:39
«Соврать открыто они не могут»: как меняется отношение западных политиков к расследованию крушения MH17 над Донбассом
14 марта 2018, 13:09
Суд Киева обязал расследовать дело о миллиардных хищениях Турчинова
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
08 марта 2018, 03:09
Взгляд Саурона упадёт на США прямо с орбиты
09 марта 2018, 16:52
Тайна задержaния Pубaнa
07 марта 2018, 23:54
"Россия управляется Богом". Интервью Путина расставило точки над i
12 марта 2018, 07:54
Скандал в Болгарии: это наш патриарх и наше дело!
10 марта 2018, 10:24
"Большой одесский шум, похожий на работу..."
09 марта 2018, 18:09
Обвиненный в подготовке убийства Порошенко и переворота на Украине посмеялся над судом
11 марта 2018, 18:54
Как журналистка из США пыталась "надавить" на Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.