Украина вводит временное эмбарго на поставки минеральных удобрений из России

Кабинет министров Украины принял решение ввести временное эмбарго на поставки минеральных удобрений из России, сообщает телеканал «112 Украина».

Отмечается, что Украина ещё в 2014 году антидемпинговые пошлины на импорт российских удобрений, По данным телеканала, это касалось только аммиачной селитры.

Ставки были определены на уровне 20,51—36,03%.

В 2017 году Украина ввела антидемпинговые пошлины в размере 31,84% на импорт двух видов российских азотных удобрений — карбамида и карбамидно-аммиачной смеси.

20 декабря 2017 года правительство Украины продлило запрет на ввоз на украинскую территорию утверждённого перечня товаров из России до 31 декабря 2018 года.