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Украина вводит временное эмбарго на поставки минеральных удобрений из России
14 марта 2018, 14:54 • 122 • Украина
Кабинет министров Украины принял решение ввести временное эмбарго на поставки минеральных удобрений из России, сообщает телеканал «112 Украина».
РИА Новости
Отмечается, что Украина ещё в 2014 году антидемпинговые пошлины на импорт российских удобрений, По данным телеканала, это касалось только аммиачной селитры.
Ставки были определены на уровне 20,51—36,03%.
В 2017 году Украина ввела антидемпинговые пошлины в размере 31,84% на импорт двух видов российских азотных удобрений — карбамида и карбамидно-аммиачной смеси.
20 декабря 2017 года правительство Украины продлило запрет на ввоз на украинскую территорию утверждённого перечня товаров из России до 31 декабря 2018 года.
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