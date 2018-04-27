Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Порошенко перенёс дату празднования Дня пограничника
«Подготовка коррективов»: Генпрокуратура предложит изменить уголовную статью о «...
Британия не приняла показания свидетелей "химатаки" в Думе. Вечер с Со...
Спортсменка и красавица: Беременную крымскую активистку на Украине хотят посадит...
Главная / Украина

Украина вводит в обращение новые монеты

27 апреля 2018, 15:24  •  98 • Украина
С 27 апреля Национальный банк Украины вводит в обращение новые монеты номиналом 1 и 2 гривны, сообщает «Экономическая правда».
 
© bank.gov.ua
 

Издание отмечает, что новые гривны будут функционировать одновременно с бумажными и постепенно заменят купюры соответствующего номинала.

Банкноты не будут специально изыматься из оборота, а прекратят производиться. 

В течение 2019—2020 годов также планируется ввести в обращение монеты по 5 и 10 гривен.

Поводом для замены бумажных денег послужили долговечность монет и, как следствие, возможность сэкономить до 1 млрд гривен на печати купюр.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины выпустит в оборот серию памятных монет с изображением Крыма.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

98
Источник
Похожие новости
26 апреля 2018, 13:24
СБУ пресекла контрабанду оружия из Европы и США
25 апреля 2018, 21:09
В Крыму отреагировали на заявление Украины о начале набора патрульных для полуострова
26 апреля 2018, 16:39
На Украине раскритиковали граждан за отдых в Крыму

26 апреля 2018, 00:24
Порошенко заявил, что ВСУ заняли восьмое место в рейтинге армий Европы
26 апреля 2018, 23:09
«Решение принято для ЕС»: что стоит за украинским законом об ужесточении контроля на госгранице
26 апреля 2018, 23:09
Азаров направит обращение гарантам соглашения об урегулировании кризиса на Украине
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
21 апреля 2018, 10:09
Ту-160. Стоит ли возобновлять производство? Ответ критикам
24 апреля 2018, 22:24
«Выделять деньги смысла больше нет»: почему МВФ заканчивает финансовую поддержку Украины
22 апреля 2018, 08:54
Как разрубить петлю анаконды?
22 апреля 2018, 10:24
Надо, Петя, надо!
21 апреля 2018, 09:39
«Пусть Грузия и Украина воюют с Россией»: Американских парней на убой не пошлют
24 апреля 2018, 03:09
Только не смейтесь: чем Польша собралась защищаться от России (Анна Сочина)
21 апреля 2018, 10:09
Бронепоезд на свалке истории. Готовы ли русские к войне?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.