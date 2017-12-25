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Украина вводит на границе биометрический контроль

25 декабря 2017, 20:39  •  208 • В России

Нововведение подается как некая заградительная мера для граждан России. Дескать, именно с Востока идет главная угроза самостийной государственности. Хотя на самом деле биометрический контроль вводится для всех иностранцев, пересекающий украинскую границу. Но тестировать новую систему действительно начнут на россиянах.

- 27 декабря мы попробуем использовать мобильные комплексы с биометрическим контролем на различных участках украинско-российской границы, чтобы протестировать саму систему, посмотреть готовность наших рабочих мест к более масштабному старту 1 января, - сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян. - Комплексы будут использоваться там, где будет больше трафика. Конечно, это будут и основные пункты пропуска - «Гоптовка» в Харьковской области, «Бачевск» в Сумской. То есть там, где расположены основные стратегические магистрали.

Ничего особенного этот контроль из себя не представляет. Пограничники будут сканировать загранпаспорта (иметь при себе биометрический паспорт необязательно), придется сдать и отпечатки пальцев - в электронном виде - и сфотографироваться. Аппаратура сразу покажет, не стоите ли вы в розыске Интерпола. Удивительно, что до сих пор базы данных украинской погранслужбы этого не показывали.

Единственное отличие для россиян - необходимо заранее уведомлять украинскую сторону о намерении пересечь границу. А также регистрироваться по месту пребывания. Предполагается, что сделать это можно будет через Интернет.

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