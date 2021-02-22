Украина ввела санкции против российских IT-компаний





Украина ввела санкции против российских компаний ООО «Инда-софт» и ООО «ИСС-Софт».Это значится в дополнении №2 к указу президента Владимира Зеленского №64/2021, размещенном на сайте Офиса президента.В соответствии с ним, на три года в отношении обеих компаний вводится полный запрет торговых операций, транзита ресурсов, аннулирование или приостановление лицензий, прекращение предоставления телекомуслуг а также запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности и применяются санкции по предотвращению вывода капиталов за пределы Украины.Кроме того, санкции предусматривают запрет на публичные и оборонные закупки программного обеспечения обеих компаний.специализируется на цифровой трансформации промышленных предприятий: диспетчеризации производства, управлении качеством, управлении энергоресурсами, производственном учете, анализе эффективности (расчет KPI).Компания также предоставляет услуги промышленной облачной платформы, предиктивной аналитики, предиктивной диагностики оборудования, а также применение специализированных устройств для связи источников с интернет ориентированными системами.Клиентами компании являются Кременчугский НПЗ (Укртатнафта), Укртранснафта, Запорожсталь, Ривнеазот, Метинвест, Агрофирма Свитанок, Киевприбор, КБ «Южное», Киевводоканал, Николаевский глиноземный завод, Лисичанский НПЗ, Северный горно-обогатительный комбинат.Санкции введены по отношению к программным продуктам:лабораторно-информационная система I-LDS (InduSoft Laboratory Data System);система диспетчеризации I-DS (InduSoft Dispatching System);система сведений материального баланса I-DRMS (InduSoft Data Reconciliation Management System);система учета энергоресурсов I-EMS (InduSoft EnergyManagement System);система календарного планирования I-DS / PS (InduSoft - Digital Service / Planning & Scheduling).Компания(владеет ООО ИСС-Софт) предоставляет услуги в области программного обеспечения для видеоаналитики и управления, обеспечивая централизованный контроль и контроль всей корпоративной сети безопасности и специализируется на разработке систем видеонаблюдения и контроля для сетевого цифрового видео, обработки шаблонов видеоизображений и передачи цифровых данных.Головной офис компании находится в Вудбридже (США), один из центров продаж в регионе Европа-Азия находится в Украине (компания Intelligent Security Systems Ukraine).Среди партнеров глобальной Intelligent Security Systems Intell, AXIS Communications, BOSCH, Panasonic, Huawei, Cisco.Санкции введены по отношению к программным продуктам:SecurOS (в т.ч. версии 1-10, Xpress, Professional, Premium, Enterprise, MCC, Mobile, WebConnect, Auto (ANPR/LPR), Face X, Face Mask Datection, Cargo, POS, Tracking Kit, Covid Response, Motus, Motus Lite, Velox, Crossroad, UVSS, Cargo Terminal, Module, Video Wall).