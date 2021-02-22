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Украина ввела санкции против российских IT-компаний

22 февраля 2021, 21:00  •  149 • Украина

Украина ввела санкции против российских компаний ООО «Инда-софт» и ООО «ИСС-Софт».

Это значится в дополнении №2 к указу президента Владимира Зеленского №64/2021, размещенном на сайте Офиса президента.

В соответствии с ним, на три года в отношении обеих компаний вводится полный запрет торговых операций, транзита ресурсов, аннулирование или приостановление лицензий, прекращение предоставления телекомуслуг а также запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности и применяются санкции по предотвращению вывода капиталов за пределы Украины.

Кроме того, санкции предусматривают запрет на публичные и оборонные закупки программного обеспечения обеих компаний.


Indusoft-Ukraine (ООО Инда-софт) специализируется на цифровой трансформации промышленных предприятий: диспетчеризации производства, управлении качеством, управлении энергоресурсами, производственном учете, анализе эффективности (расчет KPI).

Компания также предоставляет услуги промышленной облачной платформы, предиктивной аналитики, предиктивной диагностики оборудования, а также применение специализированных устройств для связи источников с интернет ориентированными системами.
Клиентами компании являются Кременчугский НПЗ (Укртатнафта), Укртранснафта, Запорожсталь, Ривнеазот, Метинвест, Агрофирма Свитанок, Киевприбор, КБ «Южное», Киевводоканал, Николаевский глиноземный завод, Лисичанский НПЗ, Северный горно-обогатительный комбинат.

Санкции введены по отношению к программным продуктам:

лабораторно-информационная система I-LDS (InduSoft Laboratory Data System);
система диспетчеризации I-DS (InduSoft Dispatching System);
система сведений материального баланса I-DRMS (InduSoft Data Reconciliation Management System);
система учета энергоресурсов I-EMS (InduSoft EnergyManagement System);
система календарного планирования I-DS / PS (InduSoft - Digital Service / Planning & Scheduling).

Компания Intelligent Security Systems (владеет ООО ИСС-Софт) предоставляет услуги в области программного обеспечения для видеоаналитики и управления, обеспечивая централизованный контроль и контроль всей корпоративной сети безопасности и специализируется на разработке систем видеонаблюдения и контроля для сетевого цифрового видео, обработки шаблонов видеоизображений и передачи цифровых данных.

Головной офис компании находится в Вудбридже (США), один из центров продаж в регионе Европа-Азия находится в Украине (компания Intelligent Security Systems Ukraine).

Среди партнеров глобальной Intelligent Security Systems Intell, AXIS Communications, BOSCH, Panasonic, Huawei, Cisco.

Санкции введены по отношению к программным продуктам:

SecurOS (в т.ч. версии 1-10, Xpress, Professional, Premium, Enterprise, MCC, Mobile, WebConnect, Auto (ANPR/LPR), Face X, Face Mask Datection, Cargo, POS, Tracking Kit, Covid Response, Motus, Motus Lite, Velox, Crossroad, UVSS, Cargo Terminal, Module, Video Wall).

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