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Украина ввела санкции против Эрмитажа, МГУ и музеев России

15 мая 2020, 23:55  •  28 • Украина
Киев, 15 мая. Украина ввела санкции в отношении учреждений культуры и науки России. Под трехлетние санкции попали, в частности, Эрмитаж, МГУ и Русское географическое общество. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
В четверг Зеленский привел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении российских сайтов, соцсетей и ряда юридических и физических лиц России. В пятницу появились дополнения к документу с расширенным списком.
В санкционный список попали, в частности, Русское географическое общество, Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, МГУ им. Ломоносова, Тульский государственный педуниверситет, Институт востоковедения РАН и другие учреждения науки и культуры.
Решение СНБО Украины о расширении санкционного списка против 1228 физических и 468 юридических лиц 15 мая 2017 года утвердил действующий на тот момент президент Украины Петр Порошенко. В список были включены некоторые судьи Конституционного суда, журналисты и депутаты Госдумы, под запрет также попали компании «Мейл.ру», «Яндекс.Украина», «Яндекс» и российские соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте».
Ограничительные меры также коснулись специализирующейся на разработке и поставке программ для делового производства компании «1С»  и занимающейся разработками в сфере распознавания текстов, лингвистики и электронных словарей компании ABBYY.
В МИД РФ решение продлить санкции против российских компаний и соцсетей на Украине назвали «актом прямой цензуры», направленной на «зачистку информационного пространства», передавал RT. В ведомстве подчеркнули, что «подобные действия являются грубым нарушением таких основополагающих принципов международного права, как свобода выражения мнения и равный доступ к информации».
Автор: Олеся Волкова

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