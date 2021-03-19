Украина ввела "максимальные санкции": Кого на этот раз "наказал" Киев

Совбез Украины ввел санкции против Януковича и некоторых украинских и российских политиков, а также 19 компаний.

На Украине ввели "максимальные санкции" против экс-президента страны Виктора Януковича и некоторых должностных лиц Крыма, а также 19 компаний, которые пользовались недрами страны. Об этом в пятницу 19 марта объявил секретарь Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Всего в секционном списке аж 27 имён. Помимо свергнутого в 2014 году президента Виктора Януковича и его премьер-министра Николай Азаров, под "максимальные украинские санкции" попали глава Крыма Сергей Аксенов, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, глава ЛНР Леонид Пасечник, экс-министр обороны Украины Дмитрий Саламатин.

Кроме того, "максимальные санкции" ввели против 19 компаний, пользовавшихся украинскими недрами. Согласно Конституции Украины, недра страны принадлежат народу, но за годы "незалежности" сложилась ситуация, что компании, получившие разрешения на разработку недр Украины, по большей части находятся за границей.

Государство Украина ввело максимальный объем санкций,

- заявил Алексей Данилов.

Также он объявил о том, что будет проведён аудит всех нормативно-правовых актов, которые на сегодняшний день являются действующими. Их проверят на предмет угрозы нацбезопасности Украины.

Напомним, что к угрозам нацбезопасности и территориальной целостности Украины уже отнесены многие российские и некоторые иностранные деятели культуры.