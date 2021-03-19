Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Байден думает, что поймал Путина. Но Россия ответит не словами
"Пусть США и ЕС подгузники меняют": О реакции Путина на оскорбление Ба...
Украина заикнулась о "долге Германии" и тут же получила ответ: "Н...
И после этого Россия виновата? Шойгу почти прямым текстом раскрыл причины госпер...
Главная / Политика

Украина ввела "максимальные санкции": Кого на этот раз "наказал" Киев

19 марта 2021, 22:50  •  97 • Политика
Совбез Украины ввел санкции против Януковича и некоторых украинских и российских политиков, а также 19 компаний.
На Украине ввели "максимальные санкции" против экс-президента страны Виктора Януковича и некоторых должностных лиц Крыма, а также 19 компаний, которые пользовались недрами страны. Об этом в пятницу 19 марта объявил секретарь Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Всего в секционном списке аж 27 имён. Помимо свергнутого в 2014 году президента Виктора Януковича и его премьер-министра Николай Азаров, под "максимальные украинские санкции" попали глава Крыма Сергей Аксенов, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, глава ЛНР Леонид Пасечник, экс-министр обороны Украины Дмитрий Саламатин.
Кроме того, "максимальные санкции" ввели против 19 компаний, пользовавшихся украинскими недрами. Согласно Конституции Украины, недра страны принадлежат народу, но за годы "незалежности" сложилась ситуация, что компании, получившие разрешения на разработку недр Украины, по большей части находятся за границей.
Государство Украина ввело максимальный объем санкций,
- заявил Алексей Данилов.
Также он объявил о том, что будет проведён аудит всех нормативно-правовых актов, которые на сегодняшний день являются действующими. Их проверят на предмет угрозы нацбезопасности Украины.
Напомним, что к угрозам нацбезопасности и территориальной целостности Украины уже отнесены многие российские и некоторые иностранные деятели культуры.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



97
Источник
Похожие новости
19 марта 2021, 05:25
"Играет на опережение": Путин подставил и Байдена, и его команду - политолог
19 марта 2021, 03:35
"Я этого не стесняюсь": Поклонская определилась с будущей карьерой и попросилась в Киев
19 марта 2021, 01:45
Вопрос о Путине заставил Байдена сбежать от журналистов - видео
19 марта 2021, 07:15
Ответ Пескова силовикам удивил Кадырова: "Вы меня озадачили!"
19 марта 2021, 13:40
Киев готов отказаться от Харькова и Одессы - эксперт
19 марта 2021, 15:30
Захарову восхитил ответ китайцев на "американское хамство"
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 марта 2021, 05:25
"Играет на опережение": Путин подставил и Байдена, и его команду - политоло...
19 марта 2021, 03:35
"Я этого не стесняюсь": Поклонская определилась с будущей карьерой и попрос...
19 марта 2021, 01:45
Вопрос о Путине заставил Байдена сбежать от журналистов - видео
19 марта 2021, 03:35
США решили спихнуть сомнительную вакцину: Русские отреагировали известной поговоркой
19 марта 2021, 07:15
Ответ Пескова силовикам удивил Кадырова: "Вы меня озадачили!"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 марта 2021, 03:55
В Киеве скандал: украинский "вояка" оказался "девушкой-конфеткой", уважающей русский мат
14 марта 2021, 08:05
Гитлер рыдает от зависти: В Одесской области проходит реформа образования
16 марта 2021, 05:55
На «оппозиционном» ТВ испугались смелых заявлений украинской актрисы о «мове»
13 марта 2021, 16:30
Жириновский назвал дату блицкрига ВСУ в Донбассе. И это не 15 марта: План давно готов
18 марта 2021, 01:00
Украина заикнулась о "долге Германии" и тут же получила ответ: "Не было такой страны"
12 марта 2021, 22:10
Москва разбила мечты Киева: Украине поставили жёсткое условие для саммита "нормандской четвёрки"
13 марта 2021, 16:30
Во время выступления Зеленского разразился скандал
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.