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Украина ввела пакет санкций против России: Зеленский активировал решение СНБО

22 января 2022, 03:10  •  68 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский активировал решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Тем самым Незалежная ввела пакет санкций против России.
Зеленский ввёл в действие решение СНБО о санкциях Украины против ряда юридических лиц, в числе которых АО "Страховая бизнес группа", "Геоземстрой", "Ленпромтранспроект".
Заблокированы активы, остановлены финансовые операции и запрещён вывод средств за пределы Украины у нескольких граждан России. Речь идёт о дизайнере Артемии Лебедеве, а также представителе президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрии Чайке. Ограничения рассчитаны на пять лет.
Санкции введены против 18 физических лиц, которых Киев посчитал причастными к вынесению судебных решений по религиозным сооружениям в Крыму - в частности, кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Симферополе. В Незалежной считают, что это имущество Крымской епархии православной церкви Украины (ПЦУ), которая не является канонической.
Документ о введении в действие решения СНБО опубликован на официальном сайте президента Украины.

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