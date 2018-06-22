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Украина ввела новые санкции в отношении России
22 июня 2018, 10:39 • 57 • Украина
Украина расширила список санкций в отношении России, введя ограничения против российских политических партий. Соответствующий документ опубликован пресс-службой украинского лидера Петра Порошенко.
globallookpress.com © Christophe Gateau
Речь идёт о «Единой России», Либерально-демократической партии России (ЛДПР), партии «Родина», Демократической партии России и Коммунистической партии Российской Федерации.
Согласно решению украинской стороны, у всех партий будут заблокированы активы на Украине и ограничена выдача наличных по банковским картам. Им также запрещается выводить капиталы за пределы страны.
Под санкции Украины также попала Центральная избирательная комиссия России во главе с председателем ЦИК Эллой Памфиловой.
В списках числятся зампред ЦИК Николай Булаев, российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги, члены ЦИК Крыма.
Ранее в Киеве заявили, что санкции могут «уничтожить Россию».
В конце мая Украина включила МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина в санкционный список.
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