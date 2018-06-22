Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Инстинкт выживания
Северный Поток еще можно остановить
Москалькова направила украинской коллеге письмо со справкой о состоянии Сенцова
Русской стае нужен альфа-самец! Иностранные СМИ о России и ЧМ-2018
Главная / Украина

Украина ввела новые санкции в отношении России

22 июня 2018, 10:39  •  57 • Украина
Украина расширила список санкций в отношении России, введя ограничения против российских политических партий. Соответствующий документ опубликован пресс-службой украинского лидера Петра Порошенко.
 
globallookpress.com © Christophe Gateau
 

Речь идёт о «Единой России», Либерально-демократической партии России (ЛДПР), партии «Родина», Демократической партии России и Коммунистической партии Российской Федерации.

Согласно решению украинской стороны, у всех партий будут заблокированы активы на Украине и ограничена выдача наличных по банковским картам. Им также запрещается выводить капиталы за пределы страны.

Под санкции Украины также попала Центральная избирательная комиссия России во главе с председателем ЦИК Эллой Памфиловой.

В списках числятся зампред ЦИК Николай Булаев, российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги, члены ЦИК Крыма.

Ранее в Киеве заявили, что санкции могут «уничтожить Россию».

В конце мая Украина включила МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина в санкционный список. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

57
Источник
Похожие новости
21 июня 2018, 18:24
Украинский генерал призвал производить ракеты, которые смогут достать до Москвы и Петербурга
21 июня 2018, 18:24
Адвокат рассказал, что Вышинский написал прошение о встрече с российским консулом
21 июня 2018, 15:09
Порошенко провёл телефонный разговор с Путиным

21 июня 2018, 11:39
Эксперт оценил возможное приобретение Украиной американских комплексов ПВО Patriot
21 июня 2018, 18:24
СМИ: Во Львове вандалы разрисовали могилу Героя СССР Николая Кузнецова
21 июня 2018, 15:09
Верховная рада приняла закон о создании антикоррупционного суда
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
15 июня 2018, 12:54
Новый хозяин Сирии изгоняет из страны американцев
18 июня 2018, 13:54
Народный трибунал над карателями в Донбассе
21 июня 2018, 00:40
Как Антон Геращенко в Раду попал
15 июня 2018, 12:39
На Украине мужчина разделся перед Тимошенко во время её выступления
18 июня 2018, 11:54
Когда Донбасс станет единым?
18 июня 2018, 07:40
Вечер с Владимиром Соловьевым от 17.06.18
19 июня 2018, 11:09
Астраханские «Буяны» против авианосца «Гарри Трумэн»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.