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Украина ввела масштабный запрет на въезд для граждан России - источник

10 июня 2021, 14:40  •  213 • Политика
Украинская сторона ввела масштабный запрет на въезд для граждан России. По официальным данным, число людей, попадающих под запрет, составляет около 18 млн.
Украинские пограничники перестали пускать граждан России, привитых от коронавируса вакциной "Спутник V". Такую информацию украинскому изданию "Страна" подтвердил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
По его словам, в новом постановлении правительства указано, что справки о полной вакцинации могут приниматься в том случае, если вакцина утверждена ВОЗ.
"Собственно из-за того, что вакцина "Спутник V" не утверждена данной организацией, это прописано в постановлении правительства - пограничники не пропускают граждан, которые предъявляют такие документы для пересечения границы", - сказал он.

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