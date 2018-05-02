Украина введёт санкции против России из-за дела Скрипаля и выборов в Крыму

Украина введёт санкции в отношении России из-за дела об отравлении в британском Солсбери и проведения в Крыму президентских выборов.

Об этом заявил украинский лидер Пётр Порошенко, выступая на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

«Своим сегодняшним решением мы скоординируем новые санкции, которые вводятся с координацией санкций США против граждан и юридических лиц России», — сказал президент.

По его словам, введение санкций связано «с использованием химического оружия в центре Европы, в Великобритании» и с выборами президента России на территории Крыма.

9 апреля Порошенко рассказал, что украинская сторона введёт санкции против российских граждан, попавших в санкционный список США.