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Украина введёт санкции против России из-за дела Скрипаля и выборов в Крыму

02 мая 2018, 18:54  •  117 • Украина
Украина введёт санкции в отношении России из-за дела об отравлении в британском Солсбери и проведения в Крыму президентских выборов.
 
Reuters
 

Об этом заявил украинский лидер Пётр Порошенко, выступая на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

«Своим сегодняшним решением мы скоординируем новые санкции, которые вводятся с координацией санкций США против граждан и юридических лиц России», — сказал президент.

По его словам, введение санкций связано «с использованием химического оружия в центре Европы, в Великобритании» и с выборами президента России на территории Крыма.

9 апреля Порошенко рассказал, что украинская сторона введёт санкции против российских граждан, попавших в санкционный список США.

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