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Украина введет наказание за использование вакцины «Спутник V»
16 января 2021, 13:10 • 64 • Украина
Официальный Киев рассматривает возможность привлечения к административной и даже уголовной ответственности лиц, занимающихся распространением на территории от Ужгорода до Мариуполя российской вакцины от коронавируса COVID-19. Как утверждают в украинском правительстве, на данный момент указанный медпрепарат не прошел специального тестирования на Украине и не получил соответствующей лицензии, следовательно, его продажа и даже употребление могут быть приравнены к преступлению. Что грозит украинцам, рискнувшим привиться лекарством из России, выяснял корреспондент ФАН.
Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением, вызвавшим в украинском обществе неоднозначную реакцию. В своих лучших традициях Владимир Александрович призвал СБУ, Генпрокуратуру и другие местные силовые структуры «выявить и ликвидировать» каналы поставок в «контрабандных медикаментов». Речь в первую очередь шла о «Спутнике V», разработанной в Российской Федерации вакцине от коронавируса COVID-19.
Что подразумевается под словосочетанием «крайне жесткая реакция», глава государства не уточнил. За него это сделал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Но вот ведь в чем дело: говоря о «преступных схемах», Денис Анатольевич имел в виду ввоз на Украину крупной партии вакцины производства компании Pfizer, которую якобы доставили в Киев из Израиля и которой якобы привились от коронавируса десятки депутатов Верховной рады. О российских аналогах препарата украинский премьер-министр вспомнил буквально накануне.
Дальше — больше. Министр иностранных дел Украины Владимир Кулеба заявил, что украинский Кабмин будет делать все возможное, дабы не допустить на медицинский рынок Украины «любых российских разработок в этой сфере».
Украинцам, которые в данном контексте все-таки предпочтут здоровье, соответствующее предупреждение уже было вынесено. По некоторым данным, на ближайшем заседании Верховной рады будет рассмотрен вопрос о дополнительных мерах по борьбе с распространением на Украине вакцины «Спутник V». Гражданам, без специального разрешения ввозящим в страну соответствующий препарат, грозит тюремное заключение на срок до пяти лет. Помимо прочего, структуры, проводящие на Украине операции с ввезенными российскими медикаментами, будут закрыты, а их руководители — привлечены к уголовной ответственности.
Автор: Леонид Андросов
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