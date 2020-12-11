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Украина втягивает Россию в программу по "возвращению" Крыма

11 декабря 2020, 17:20  •  466 • Политика
Фото: Server Amzayev/Russian Look/www.globallookpress.com
В Киеве пожаловались на неконструктивную позицию Москвы в вопросе принадлежности региона
Украина намерена втянуть Россию в созданную киевским режимом "Крымскую платформу" по "деоккупации" нашего полуострова. Деятели с берегов Днепра жалуются на то, что Москва пытается дискредитировать на международной арене эту площадку. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Незалежной Олег Николенко.
"Наша позиция заключается в том, что мы видим Россию частью платформы, поскольку с ней нам и приходится вести переговоры по деоккупации полуострова. Поэтому мы открыты для такой возможности и для участия", – цитирует украинского дипломата "Вести.ua".
Он отметил, что Москва ведет себя неконструктивно, а значит ждать от нее плодотворного диалога в рамках украинского новообразования шансов мало.
По словам пана Николенко, РФ в разных странах делает попытки воспрепятствовать созданию "Крымской платформы".
Ранее постмайданные вожди Незалежной объявили о проведении в мае 2021 г. в Киеве международного саммита "КМ". Крымчане на это лишь посмеялись. Глава госкомитета Республики по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев данную затею украинцев назвал блефом. Он считает, что это будет пустая трата времени.
Накануне мы писали, как обескуражил участников прямого эфира на телеканале "НАШ" пожилой житель Винницкой области, который дозвонился до студии и заявил о российской принадлежности Крыма. Некто Валерий объявил "неадекватным" советского лидера Никиту Хрущева, передавшего полуостров УССР в 1954 г., не спросив об этом его жителей. По его мнению, крымчане по праву провели референдум в 2014-ом и вернулись назад в Россию.

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