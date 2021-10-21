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Украина всё ещё ждёт нападения России: В ВСУ призвали регионы готовиться
21 октября 2021, 23:15 • 89 • Политика
Украина не исключает вторжения со стороны России. Командующий ССО ВСУ призвал регионы страны готовиться к нападению.
На Украине всё ещё ждут вторжения со стороны России. С таким заявлением выступил командующий Силами специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) Григорий Галаган.
По его мнению, все регионы страны должны быть подготовлены к отражению "угрозы" со стороны России. И ключевую роль в этом вопросе украинский командующий отводит закрепление на законодательном уровне программ подготовки регионов к организации "движения сопротивления".
- заявил Григорий Галаган.
Напомним, что Украина последние 7 лет ждёт, что Россия вторгнется в неё, но этот момент всё никак не наступает и не наступает. Из Киева периодически звучат заявления о том, как Незалежная готова к отражению "российской угрозы". При этом стоит русским войскам реально подойти к границе, как украинские политики тут же начинают паниковать и продумывать планы бегства из страны.
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