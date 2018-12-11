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Украина вступит в ЕС. Но только состав будет иной: В Сети появился анекдот дня

11 декабря 2018, 04:09  •  154 • В мире
Интернет-пользователи смеются над анекдотом дня о будущем Евросоюзе, в который может вступить Украина. В частности, пользователи рассуждают, какие страны останутся в союзе после вспышек наподобие Brexit в Великобритании. Пользователи уверены, что Швеция "вычистит ЕС догола и бросит", да и в результате в союзе останутся только прибалтийские страны.
Украина может вступить в ЕС через 20 лет, шутят пользователи в Сети. В Twitter активно распространяется анекдот о будущем Незалежной в составе ЕС.
В частности, пользователи допускают, что Украина станет членом европейской семьи, когда там останутся только страны Прибалтики.
"Через 20 лет Украина вступит в ЕС, когда в ЕС останутся Польша, Румыния да Прибалтика", - шутливо замечают пользователи Сети.
При этом блогеры отмечают, что даже на Прибалтику Киеву можно не рассчитывать, поскольку они при таком раскладе быстро переметнутся в Таможенный союз. Аналогичного мнения блогеры придерживаются и о Швеции.
"Шведы вычистят догола и бросят - как это уже было в 2009-2010-м - а Европе подобрать будет не на что", - пишет один из комментаторов в Twitter.
Через 20 лет Украина вступит в ЕС, когда в ЕС останутся Польша, Румыния, да Прибалтика))
— Резидент Мордорово (@MordorovoLife) 10 декабря 2018 г.

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