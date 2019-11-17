Украина встречает журналиста: в Донбассе подняли флаги США

Украинские бойцы подняли флаги США над своими позициями в Луганской области. О том, что звездно-полосатые полотна военные разместили вблизи двух населенных пунктов, рассказал офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«16 ноября «патриоты Украины», командиры 14-й и 59-й бригад полковник Сергей Войченко и полковник Геннадий Шаповалов приказали вывесить флаги США в районе населенных пунктов Крымское и Мироновский», — приводит его слова агентство Луганскинформцентр.

К материалу прикреплены фотографии с изображением американских флагов, поднятых над украинскими позициями в зоне проведения так называемой «операции объединенных сил («ООС»).

По словам Филипоненко, «недальновидные украинские полководцы» таким образом хотят обратить на себя внимание «покровителей» и показать им, что «готовы на все ради подачки с барской руки».

Вместе с тем офицер пресс-службы ведомства отметил, что «горе-командиры» не учли одного: «вывешенный флаг того или иного государства на участке местности или объекте символизирует их принадлежность именно тому государству, флаг которого развевается над ними».

Своими действиями, по мнению офицера самопровозглашенной республики, украинские военнослужащие открыто показывают, «под чьим руководством и при чьей всесторонней поддержке ведется война в Донбассе».

Он также обратил внимание, что флаги появились перед тем, как приехал «американский журналист Хоффман Вэйн из авторитетного американского издания New York Times». Вэйн, по словам Филипоненко, собирается поработать в бригадах, которые входят «в оперативно-тактическую группировку «Север» украинских вооруженных формирований».

Офицер считает, что командиры надеялись, что «их старания не останутся незамеченными американским корреспондентом и широкая общественность Америки узнает, насколько ее любят и ждут на Украине».

На этой неделе украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью газете The New York Times, что США используют Украину, чтобы ослабить Россию.

По его мнению, американские власти хотят, чтобы их украинские союзники вели «войну против России до последнего украинца». Вместе с тем олигарх уверен, что страны Запада никогда не допустят Украину в ЕС и НАТО.

Однако ранее генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг пообещал Украине, что та вступит в блок. По его словам, с этим согласились «все союзники». Об этом он сообщил в интервью украинскому телеканалу «1+1».

Помимо этого, он пообещал оказать помощь киевским властям. Так, Столтенберг отметил готовность альянса содействовать реформам на Украине, а также модернизации общества. Он добавил, что для полноценного членства Украины необходимо «подумать, что организация может сделать совместно с этой страной».

Ранее украинский министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что стране нужно сделать все возможное для интеграции с НАТО на всех уровнях. Он отметил, что не просто контролирует решение этого вопроса, но и «живет этим».

По его словам, Киев сотрудничает с альянсом, который поставляет на Украину оружие, технику, а также помогает в подготовке бойцов. Загороднюк считает, что страна важна для НАТО в качестве партнера, так как имеет пятилетний «трагический» опыт ведения войны с Россией. По мнению украинского чиновника, борьба с агрессией России является «вопросом стабильности всего континента».

Стоит отметить, что Украина долгие годы не может вступить в НАТО в силу ряда причин. Во-первых, ее Вооруженные силы не соответствуют стандартам союза. Во-вторых, на юго-востоке страны с 2014 года идет непрекращающийся конфликт.

Тем не менее украинские власти не опускают руки и продолжают сотрудничать с НАТО. Более того, Киев намерен на практике доказать, что государство заслуживает быть членом Североатлантического альянса. Об этом заявлял глава Украины Владимир Зеленский, отметив, что власти страны собираются ускорить подготовку к вступлению в НАТО.