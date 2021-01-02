Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Китае заметили "хитрые манёвры" Кремля: "Удар" по Украине ...
Политическое джиу-джитсу Путина: Удар в болевую точку Сороса
Волонтер Майдана рассказала о наступившей на Украине нищете
"Враг чётко показал, за кем надо идти": Опубликован "чёрный списо...
Главная / Политика

Украина встречает 2021 года на пороге войны. Каких земель лишится Киев?

02 января 2021, 11:50  •  262 • Политика
Уходящий 2020 год, очевидно, забирает с собой и Украину. По мнению экспертов разного толка, украинский проект оказался провальным. Стоит отметить, что даже адепты Евромайдана признают: Новороссия не закончилась, а вот Украина... К сожалению, страна стоит на пороге новой войны, и украинские генералы уже прогнозируют сдачу территорий.
Бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль ожидает потерю Украиной ещё шести областей.
Проект "Новороссия" не закончился. Все думают, что это всё, - отметил он.
По мнению генерала, Харьковская, Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Николаевская и Херсонская области покинут состав Украины.
Подобной точки зрения придерживается и крымский политолог Владислав Ганжара. По словам эксперта, дальнейший распад Украины, а в частности потеря ею юго-восточных и, возможно, западных регионов - дело времени. Как отметил Ганжара, в украинском обществе "ситуация полного раскола", связанная с нарушением прав миллионов граждан, проживающих в этой стране, после произошедшего там государственного переворота. Подводя итог, он отметил, что страна сейчас находится в состоянии дальнейшего распада.
Добавим, что, по прогнозу украинского политолога Янины Соколовской, в следующем году Украине не стоит ждать чего-то позитивного. Она напомнила, что страна переживает кризис в политике, экономике, военный и связанный с пандемией коронавируса. По мнению Соколовской, положение дел на Украине может обернуться для страны потерей новых территорий.
Военный обозреватель "КП", полковник в отставке Виктор Баранец также прокомментировал недавние заявления экс-начальника милиции Крыма. По мнению Баранца, генерал "на букву М" прав в том, что в перечисленных регионах Украины преобладают пророссийские настроения.
Сейчас трудно сказать, насколько точны его [Москаля] определения, что все шесть областей сразу оторвут и побегут, - отметил эксперт в беседе с Царьградом. Баранец уверен, что для этого должны создаться определённые обстоятельства, и это не обязательно может быть политический переворот в верхах.
По словам Баранца, оторваться эти области могли бы в том случае, если бы народ "повели какие-то определённые силы к тому, чтобы проситься под крыло России".
В этом кроется как некий "приятный момент" для России, так и определённая опасность для Киева, считает военный специалист.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



262
Источник
Похожие новости
02 января 2021, 08:10
"Всё-таки "взрыв" произойдёт": Хазин выдал тревожный прогноз на начало 2021 года
02 января 2021, 06:20
Терпение кончилось: Путин разрешил блокировать Google и Facebook
02 января 2021, 02:40
В ГД напомнили о галечных пляжах в Ялте пожелавшему «писать на песке» Зеленскому
02 января 2021, 10:00
Алиев перед турками сообщил о создании транспортного коридора через Армению
02 января 2021, 10:00
Лукашенко продемонстрировал "бешеные полномочия": "Должны молиться..."
02 января 2021, 02:40
Вступает в силу усиливающий гарантии неприкосновенности экс-президентов РФ закон
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 января 2021, 21:10
Россия в ожидании смерти государства «Украина», — глава МИД
31 декабря 2020, 21:20
Днепр – не частная собственность Киева: Поклонская жёстко высказалась о водной блокаде Крыма
31 декабря 2020, 17:40
Волонтер Майдана рассказала о наступившей на Украине нищете
31 декабря 2020, 14:00
Меркель объявила о своем уходе во время новогоднего обращения к нации
27 декабря 2020, 22:55
"Саша, мы проснулись!": Грандиозный провал Навального среди соратников попал на видео
28 декабря 2020, 16:20
На Украине объявили об окончательном разрыве с русскими
26 декабря 2020, 13:00
Украинцы ополчились на Зеленского после слов о великой войне с Россией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.