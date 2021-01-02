Украина встречает 2021 года на пороге войны. Каких земель лишится Киев?

Бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль ожидает потерю Украиной ещё шести областей.

Проект "Новороссия" не закончился. Все думают, что это всё, - отметил он.

По мнению генерала, Харьковская, Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Николаевская и Херсонская области покинут состав Украины.

Подобной точки зрения придерживается и крымский политолог Владислав Ганжара. По словам эксперта, дальнейший распад Украины, а в частности потеря ею юго-восточных и, возможно, западных регионов - дело времени. Как отметил Ганжара, в украинском обществе "ситуация полного раскола", связанная с нарушением прав миллионов граждан, проживающих в этой стране, после произошедшего там государственного переворота. Подводя итог, он отметил, что страна сейчас находится в состоянии дальнейшего распада.

Добавим, что, по прогнозу украинского политолога Янины Соколовской, в следующем году Украине не стоит ждать чего-то позитивного. Она напомнила, что страна переживает кризис в политике, экономике, военный и связанный с пандемией коронавируса. По мнению Соколовской, положение дел на Украине может обернуться для страны потерей новых территорий.

Военный обозреватель "КП", полковник в отставке Виктор Баранец также прокомментировал недавние заявления экс-начальника милиции Крыма. По мнению Баранца, генерал "на букву М" прав в том, что в перечисленных регионах Украины преобладают пророссийские настроения.

Сейчас трудно сказать, насколько точны его [Москаля] определения, что все шесть областей сразу оторвут и побегут, - отметил эксперт в беседе с Царьградом. Баранец уверен, что для этого должны создаться определённые обстоятельства, и это не обязательно может быть политический переворот в верхах.

По словам Баранца, оторваться эти области могли бы в том случае, если бы народ "повели какие-то определённые силы к тому, чтобы проситься под крыло России".

В этом кроется как некий "приятный момент" для России, так и определённая опасность для Киева, считает военный специалист.