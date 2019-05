«Украина вряд ли переживёт Порошенко-2»: о чём свидетельствуют первые внешнеполитические заявления Зеленского

Первыми внешнеполитическими заявлениями Владимира Зеленского на посту президента стали призывы к США усилить антироссийские санкции, а также обращение к Венгрии с просьбой поддержать Украину на пути в ЕС и НАТО. В Госдуме и Совфеде считают, что это свидетельствует о намерении Зеленского продолжить курс Петра Порошенко на международной арене. По мнению экспертов, такая линия поведения лишь испортит имидж нового президента, ведь во многом ему удалось завоевать поддержку населения за счёт отсутствия явной антироссийской повестки.

President of Ukraine Zelenskiy and U.S. Secretary of Energy Perry meet in Kiev Reuters © Mykola Lazarenko/Ukrainian Presidential Press Service