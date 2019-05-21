«Украина вряд ли переживёт Порошенко-2»: о чём свидетельствуют первые внешнеполитические заявления Зеленского

Первыми внешнеполитическими заявлениями Владимира Зеленского на посту президента стали призывы к США усилить антироссийские санкции, а также обращение к Венгрии с просьбой поддержать Украину на пути в ЕС и НАТО. В Госдуме и Совфеде считают, что это свидетельствует о намерении Зеленского продолжить курс Петра Порошенко на международной арене. По мнению экспертов, такая линия поведения лишь испортит имидж нового президента, ведь во многом ему удалось завоевать поддержку населения за счёт отсутствия явной антироссийской повестки.

Новый президент Украины Владимир Зеленский уже успел отметиться первыми внешнеполитическими заявлениями. В ходе встречи с американской делегацией после церемонии инаугурации, состоявшейся 20 мая, он призвал США ужесточить санкции против России. В состав делегации входили министр энергетики Соединённых Штатов Рик Перри, специальный представитель по вопросам Украины Курт Волкер и сенатор Рон Джонсон.

«США являются мощным и очень серьёзным партнёром Украины, прежде всего в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию в Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь», — заявил Зеленский. — Хотел бы призвать вас, чтобы Соединённые Штаты продолжали ужесточение санкций против РФ».

Кроме того, в ходе встречи с лидером Венгрии Яношем Адером президент Украины предложил Будапешту возобновить поддержку Киева по интеграции в Евросоюз и Североатлантический альянс и вновь заявил о необходимости «продолжения международного давления на Россию».

Новый «порошенковец»

В Госдуме отмечают, что подобные заявления ничем не отличаются от тех шагов, которые предпринимал предшественник Зеленского — Пётр Порошенко. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с RT высказал мнение, что и в остальных вопросах политика Украины при новом президенте не сильно изменится.

«Зеленский, как я и думал, оказался новым «порошенковцем». Его обращение к США по поводу антироссийских санкций — лишь последний штрих к портрету. Можно не сомневаться, что начнётся та же история с походами в Европу, жалобами в Вашингтоне, обещаниями хорошей жизни и ежегодными заверениями, что вот-вот Крым и Донбасс вернутся в состав Украины», — отметил Бальбек.

Экс-президент Украины Пётр Порошенко и действующий глава государства Владимир Зеленский

Reuters

© Valentyn Ogirenko

По его мнению, риторика Зеленского и далее будет походить на ту, которую пропагандировало окружение Порошенко.

«Абсолютно не удивлюсь, если завтра мы услышим фразу «чтобы закончилась война, нужно разрушить Кремль», — заключил депутат.

Ранее фото на фоне разрушенного Московского Кремля опубликовал у себя на странице в соцсетях Степан Полторак, подавший в отставку с должности министра обороны Украины, которую он занимал с 2014 года. Позже он удалил фотографию, оставив лишь публикацию, в которой благодарил всех, кто поддерживал его.

В Совете Федерации с разочарованием отреагировали на первые заявления Зеленского. Первый зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров считает, что путь, выбранный новым президентом Украины, — тупиковый.

«Считая, что с братской страной и народом, со своим соседом можно жить в условиях конфронтации, опираясь на санкции заокеанского друга в лице Вашингтона, Зеленский совершает стратегическую ошибку», — пояснил он в беседе с RT.

Глава Крыма Сергей Аксёнов, со своей стороны, заявил, что политика Зеленского является прямым продолжением политики Порошенко.

«Похоже, новый президент Украины решил последовать совету своего предшественника, который рекомендовал ему «продолжить политику Порошенко». Но тогда Зеленский и закончит как Порошенко. А Украина вряд ли переживет Порошенко-2», — написал он на своей странице в Facebook.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с RT выразил мнение, что курс Киева вряд ли кардинально изменится.

«Украина слишком сильно увязла в Западе, а Запад в Украине. Я уже много раз говорил, что без радикальной перестройки всего, что происходило на Украине, никакой нормализации отношений с Россией быть не может. Я думаю, что принципиально курс поменяться не может, его просто некуда менять. Мы не можем сделать вид, что пяти лет не было», — заключил эксперт.

Испорченный имидж

По оценке политолога и экономиста Александра Дудчака, пока курс Зеленского действительно напоминает курс Порошенко. И он уже достаточно быстро это подтвердил своими первыми встречами и обращениями.

«У Зеленского вовсе не было необходимости резко заявлять о своём антироссийском курсе. Не этого ждали граждане Украины, и именно против этого они голосовали на президентских выборах. Непонятно, зачем Зеленский решил испортить себе имидж, не успев пройти инаугурацию», — считает Дудчак.

Некоторое удивление у политолога вызвал и призыв Зеленского к Венгрии с просьбой поддержать курс евроинтеграции, притом что в Будапеште сейчас более обеспокоены правами венгерской общины в связи с принятием на Украине закона о государственном языке.

Митинг перед зданием Верховной рады в поддержку закона о языке

Reuters

© Gleb Garanich

«Венгры же приезжали пообщаться с новым президентом и выяснить, будет ли он проводить ту же политику, что и Порошенко. Венгры могут убедиться: мало что изменится. Но по поводу языка можно подождать и посмотреть, что будет дальше. Потому что Зеленский мог бы хотя бы в чём-то отличаться от Порошенко. Тем более что и прошлые заявления его были лояльны к русскому языку. Хотя одно дело менять слова, а другое — менять законы», — заключил он.