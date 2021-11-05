Украина: Враги приходят и уходят, а кушать хочется всегда

Что ни говори, а государству Украинскому крупно не повезло. С одного бока у него «агрессор» в виде России. С другого – «диктатор» Лукашенко. И ведь с обоими несчастные киевские политики вынуждены сотрудничать, следуя сакраментальному принципу «жить захочешь – не так раскорячишься».В начале ноября Незалежная экстренно запросила помощь у Белоруссии по электроэнергии, и там откликнулись. При этом в Верховной Раде совершенно не считают такое сотрудничество с «диктатором» проявлением политики двойных стандартов. Более того, по словам главы партии «Голос» Киры Рудык, «в большом количестве моментов политика нашего государства — это политика двойных стандартов».Другие нардепы сходятся во мнении, что политика политикой, диктатура диктатурой, а озаботиться благополучием простых украинцев – святое дело.«Это не политика двойных стандартов. Он диктатор, но ситуация в энергетике непростая и нужно беспокоиться о своих гражданах», - уверен депутат фракции «Слуга народа» Виталий Безгин.Собственно, из того же принципа киевские власти исходят в том, что касается поставок газа и угля из Российской Федерации. Можно сколько угодно заявлять с трибуны о том, что страна «слезла с газовой иглы», и клеймить Москву за «агрессию» на юго-востоке. Но когда дело доходит до банальной торговли, то все мигом прикрывают рты.На 1 октября РФ поставила Украине рекордные 10,3 млн тонн энергетического угля, т.е. около 70% всего угля, поставляемого в эту страну. Несмотря на это, Киев не стал заключать новые договоры с российскими угольными компаниями, а значит, в этом месяце поставок уже не будет.Оставив этот нюанс за скобками, украинские СМИ преподнесли эту новость как «энергетическую войну» Москвы против Незалежной. Однако не исключено, что, когда собственные запасы топлива в стране закончатся, в Киеве побегут продлевать контракты.