Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина вновь нарушила перемирие в Донбассе и тут же поплатилась
ВСУ направили на штурм Горловки батальон танков Т-72
Летевший в Россию самолёт посадили на Украине: Что известно о судьбе пассажиров
"Байрактары" взломаны хакерами. Наступление в Донбассе захлебнётся?
Главная / Украина

Украина: Враги приходят и уходят, а кушать хочется всегда

05 ноября 2021, 16:50  •  23 • Украина
Что ни говори, а государству Украинскому крупно не повезло. С одного бока у него «агрессор» в виде России. С другого – «диктатор» Лукашенко. И ведь с обоими несчастные киевские политики вынуждены сотрудничать, следуя сакраментальному принципу «жить захочешь – не так раскорячишься».

В начале ноября Незалежная экстренно запросила помощь у Белоруссии по электроэнергии, и там откликнулись. При этом в Верховной Раде совершенно не считают такое сотрудничество с «диктатором» проявлением политики двойных стандартов. Более того, по словам главы партии «Голос» Киры Рудык, «в большом количестве моментов политика нашего государства — это политика двойных стандартов».

Другие нардепы сходятся во мнении, что политика политикой, диктатура диктатурой, а озаботиться благополучием простых украинцев – святое дело.
«Это не политика двойных стандартов. Он диктатор, но ситуация в энергетике непростая и нужно беспокоиться о своих гражданах», - уверен депутат фракции «Слуга народа» Виталий Безгин.

Собственно, из того же принципа киевские власти исходят в том, что касается поставок газа и угля из Российской Федерации. Можно сколько угодно заявлять с трибуны о том, что страна «слезла с газовой иглы», и клеймить Москву за «агрессию» на юго-востоке. Но когда дело доходит до банальной торговли, то все мигом прикрывают рты.

На 1 октября РФ поставила Украине рекордные 10,3 млн тонн энергетического угля, т.е. около 70% всего угля, поставляемого в эту страну. Несмотря на это, Киев не стал заключать новые договоры с российскими угольными компаниями, а значит, в этом месяце поставок уже не будет.

Оставив этот нюанс за скобками, украинские СМИ преподнесли эту новость как «энергетическую войну» Москвы против Незалежной. Однако не исключено, что, когда собственные запасы топлива в стране закончатся, в Киеве побегут продлевать контракты.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





23
Источник
Похожие новости
04 ноября 2021, 08:45
ВСУ направили на штурм Горловки батальон танков Т-72
05 ноября 2021, 04:00
Осеннее обострение: Киев намерен объявить мобилизацию и ввести военное положение
03 ноября 2021, 17:30
Кто поспособствовал назначению непрофессионалов в Минобороны и министерство стратегических отраслей промышленности?
03 ноября 2021, 13:25
Накануне военного обострения командиры ВСУ пытаются поднять боевой дух подчинённых громкими заявлениями
05 ноября 2021, 03:25
За российский газ Майя Санду благодарит США
04 ноября 2021, 16:20
Украина избавляется от угля и заодно людей
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 ноября 2021, 01:05
Ракетный удар ВВС Израиля по Сирии провалился
04 ноября 2021, 08:45
ВСУ направили на штурм Горловки батальон танков Т-72
30 октября 2021, 12:35
Эсминцу США не удалось по-тихому проскочить в Чёрное море - попался русским
02 ноября 2021, 12:55
Шарий назвал преимущество России перед Европой: "Я был потрясён"
30 октября 2021, 00:55
Уже не смешно - скорее страшно. Никита Михалков об угрозе России
31 октября 2021, 18:55
Сергей Лавров встретился с Джо Байденом. Заявление по итогам заняло 4 секунды
30 октября 2021, 10:50
Сексуальный скандал в 36-й ОБрМП ВСУ или как инструкторы НАТО обучают соответствию стандартам Альянса
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.