|
Украина впервые провела пуски американских комплексов Javelin
22 мая 2018, 19:54 • 70 • Украина
На Украине впервые состоялись пуски американских ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщил украинский лидер Пётр Порошенко.
Facebook © arsen.avakov.1
«Сегодня впервые на Украине состоялись пуски ракетных комплексов Javelin. Благодаря им боевые возможности ВСУ значительно выросли», — говорится в сообщении президента в Twitter.
30 апреля Порошенко сообщил, что Javelin прибыли на Украину.
Позднее украинский замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Георгий Тука заявил, что США запрещают использовать ракетные комплексы на линии соприкосновения в Донбассе.
Подпишитесь на нас
70
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
20 мая 2018, 22:24
|
18 мая 2018, 05:39
|
19 мая 2018, 17:09
|
19 мая 2018, 07:39
|
16 мая 2018, 17:39
|
17 мая 2018, 10:10
|
21 мая 2018, 18:09