Украина впервые провела пуски американских комплексов Javelin

На Украине впервые состоялись пуски американских ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщил украинский лидер Пётр Порошенко.

«Сегодня впервые на Украине состоялись пуски ракетных комплексов Javelin. Благодаря им боевые возможности ВСУ значительно выросли», — говорится в сообщении президента в Twitter.

30 апреля Порошенко сообщил, что Javelin прибыли на Украину.

Позднее украинский замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Георгий Тука заявил, что США запрещают использовать ракетные комплексы на линии соприкосновения в Донбассе.