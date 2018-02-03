Украина возобновила попытки лишить Россию права вето в СБ ООН

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На этот раз с таким призывом выступила делегация украинских дипломатов в ходе межправительственных переговоров по поводу реформирования международной организации.

Делегация Украины в ООН выступила в Совете Безопасности ООН с призывом о необходимости реформировать его. В частности, украинские дипломаты потребовали обратить особое внимание на процедуру применения права вето.

Такое заявление прозвучало от делегации Украины на межправительственных переговорах по поводу реформирования ООН. В украинском документе говорится о том, что Украина вместе с другими членами СБ ООН в течение двух лет якобы стали свидетелями "институционных недостатков" Совбеза.

В частности, по мнению Украины, право вето позволяет одной делегации парализовать Совет Безопасности в ситуации, когда его действия являются чрезвычайно необходимыми. В последние годы количество "злоупотреблений" правом вето произошло слишком много раз, утверждают украинцы.

Напомним, ранее глава МИД Украины Павел Климкин призвал лишить Россию права вето по вопросу введения миротворцев ООН в Донбасс. По его словам, это можно сделать, если на уровне СБ ООН признать ее стороной конфликта в регионе.