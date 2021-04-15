Украина возмутилась решением Минобороны РФ о закрытии части Черного моря

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Киев выразил протест действиям Москвы

МИД Украины отреагировал на решение российской стороны о закрытии части черноморской акватории для осуществления военных учений. Во внешнеполитическом ведомстве Незалежной заявили, что решение Москвы незаконно. Напомним, недавно РФ объявила, что в апреле часть акватории региона в направлении Керченского пролива закрывается для государственного флота и военных кораблей остальных государств до октября текущего года. В украинском МИД в ответ же поспешили выразить резкий протест. Ведомство заявило, что Кремль обязан "немедленно отменить" принятое решение. Напомним, недавно РФ объявила, что в апреле часть акватории региона в направлении Керченского пролива закрывается для государственного флота и военных кораблей остальных государств до октября текущего года. В украинском МИД в ответ же поспешили выразить резкий протест. Ведомство заявило, что Кремль обязан "немедленно отменить" принятое решение.

В Киеве также сообщили, что решение российской стороны необходимо расценивать в качестве попирания международно-правовых норм, а также свободы судоходства, которую гарантирует ООН.

"Россия не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к портам в Азовском море", – приводит РИА "Новости" заявление внешнеполитического ведомства Незалежной.