|
Украина возмутилась решением Минобороны РФ о закрытии части Черного моря
15 апреля 2021, 21:05 • 85 • Политика
Киев выразил протест действиям Москвы
МИД Украины отреагировал на решение российской стороны о закрытии части черноморской акватории для осуществления военных учений. Во внешнеполитическом ведомстве Незалежной заявили, что решение Москвы незаконно.Напомним, недавно РФ объявила, что в апреле часть акватории региона в направлении Керченского пролива закрывается для государственного флота и военных кораблей остальных государств до октября текущего года. В украинском МИД в ответ же поспешили выразить резкий протест. Ведомство заявило, что Кремль обязан "немедленно отменить" принятое решение.
В Киеве также сообщили, что решение российской стороны необходимо расценивать в качестве попирания международно-правовых норм, а также свободы судоходства, которую гарантирует ООН.
"Россия не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к портам в Азовском море", – приводит РИА "Новости" заявление внешнеполитического ведомства Незалежной.
Ранее сообщалось, что заход эсминцев американского флота в Черное море обернулся провалом из-за боеготовности российских кораблей. Так, Штаты планировали появление в акватории "Дональда Кука" с "Рузвельтом" до начала мая, однако в итоге корабли не продвинулись дальше греческого Крита. Позднее эсминцы отплыли в неизвестном направлении, неожиданно изменив свой курс.
Черноморский флот был по тревоге поднят для выпровождения американского флота. В военных учениях приняла участия морская авиация с морскими ПВО. В СМИ отмечалось, что, вероятнее всего, таким образом Минобороны решило перестраховаться на случай захода американских кораблей.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
85
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 апреля 2021, 12:05
|
11 апреля 2021, 09:50
|
10 апреля 2021, 17:20
|
15 апреля 2021, 05:30
|
13 апреля 2021, 23:15
|
09 апреля 2021, 05:35
|
09 апреля 2021, 18:25