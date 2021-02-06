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Украина возмутилась, что в Крыму заблокировали террористические и лживые ресурсы
06 февраля 2021, 22:30 • 148 • Украина
Крымский политолог Владимир Джаралла в эксклюзивном интервью ФАН рассказал об истинных причинах блокировки 25 украинских ресурсов на полуострове.
5 февраля «Центр журналистских расследований» (финансируется США) со ссылкой на данные крымской правозащитной группы опубликовал информацию о блокировке 25 украинских сайтов на территории Республики Крым. В список вошли такие издания, как «Фокус», «Укринформ», «Главком», Uainfo, ресурсы запрещенных в России «Меджлиса крымскотатарского народа»1 и террористической организации «Хизб ут-Тахрир» и другие.
Владимир Джаралла выразил мнение, что подобные заявления со стороны Украины — абсолютно провокационные, они необходимы в первую очередь для отвлечения внимания от внутренних проблем страны.
Эксперт отметил, что на Украине сейчас главное событие — это запрет трех телевизионных каналов, имевших довольно обширную аудиторию, но критиковавших действия Офиса президента Украины и выражавшие мнение большого числа людей. Джаралла уверен, что подобное нарушение прав человека само по себе вызывает скандал, а подозрения о причастности к этому американского посольства в Киеве делают его только ярче.
По его словам, поведение этих ресурсов можно назвать вмешательством во внутренние дела страны.
Чего только стоит заблокированное «Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий». Подобные организации на Украине преследуют одну цель — создавать пропагандистские и ни к чему не приводящие лозунги и получать за это деньги.
1 Организация запрещена на территории РФ.
Автор: Сергей Петров
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