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Украина возмущена российской помощью

17 ноября 2021, 09:25  •  215 • Аналитика
© РИА Новости / Сергей Аверин
Украина в течение двух последних дней бурно реагирует на указ президента России Владимира Путина от 15 ноября "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, как раз находящийся с визитом в Брюсселе, заявил о том, что проинформировал глав МИД Франции и ФРГ об указе, который, "по сути, говорит о дальнейшей экономической интеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), временно оккупированных территорий Украины, в экономику Российской Федерации". "Мы ждем осуждения этого указа, потому что он явно противоречит букве и духу минских договоренностей", — заявил Кулеба.
Вчера МИД Украины передало официальную ноту протеста МИД Российской Федерации, в которой подписание президентом Российской Федерации указа № 657 о признании Россией "так называемых "сертификатов происхождения товаров", которые выдаются на временно оккупированной Россией части территории в Донецкой и Луганской областях", названо "грубым вмешательством во внутренние дела Украины, нарушением ее законодательства и норм международного права". Киев счел, что подписание указа противоречит обязательствам России согласно Минским соглашениям и соглашениям в рамках "нормандского формата".
Кроме того, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что с подписанием указа "создается возможность для дальнейшей не ползучей, а взрывной интеграции. Это уже реально как пылесосом затягивается экономика этих территорий в Россию".
Любопытно также и то, что указ был подписан на фоне настоящей истерики по поводу того, что "Путин вот-вот нападет на Украину", которую вновь стали раздувать Вашингтон и Лондон в начале ноября. И от которой поначалу всячески дистанцировался Киев, заявлявший, что не видит никаких скоплений российских войск у своих границ. Однако как раз к 15 ноября к вашингтонско-лондонскому хору, поющему о готовящейся атаке Украины со стороны России, присоединился не только Киев, но и Берлин с Парижем. Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с Владимиром Путиным якобы договорился даже до того, что Франция готова защищать территориальную целостность Украины. А Германия вчера временно приостановила сертификацию "Северного потока — 2", что, возможно, и было целью заказчиков скандала, хотя формально все списывается на технические причины — создание компанией-оператором Nord Stream 2 AG "дочки" для эксплуатации немецкого сегмента газопровода.
При этом в самом Донбассе количество обстрелов в последние недели явно увеличилось. Плюс был создан прецедент применения украинской стороной ударного оперативно-тактического БПЛА "Байрактар". На что внятной реакции от Парижа и Берлина так и не последовало, а Вашингтон и вовсе поддержал действия Украины.
Очевидно, что подписание Владимиром Путиным указа № 657 стало асимметричным ответом России на происходящее.
Теперь самое время разобраться с сутью указа, а также с тем, насколько он соответствует Минским соглашениям.
Указ обязывает правительство Российской Федерации обеспечить в месячный срок в порядке исключения и лишь на период до политического урегулирования в ОРДЛО на основании Минских соглашений:
  1. 1
    признание Россией сертификатов происхождения товаров, выдаваемых органами ЛДНР;
  2. 2
    допуск товаров из ЛДНР на равных условиях с российскими товарами к российскому рынку госзакупок;
  3. 3
    неприменение количественных ограничений экспорта и импорта в отношении товаров, перемещаемых между Россией и ЛДНР.
Украинская сторона уже довольно давно, не стесняясь, говорит о том, что Минские соглашения выполнять не собирается. Буквально 15 ноября вице-спикер украинского парламента, бывший до вчерашнего дня еще и главой партии "Слуга народа", Александр Корниенко заявил о необходимости продления еще на год закона об ОРДЛО исключительно в связи с тем, что "он формально для российской стороны является маркером, что мы остаемся в Минском процессе. Закон не действующий, ни одна статья не вступает в силу. Его только ежегодно продлевают". То есть речь идет об имитации Украиной выполнения Минских соглашений, как и во всех прочих случаях. В этом смысле временное действие указа (до выполнения Минских соглашений) является даже не столько стимулом к их выполнению Украиной (это на сегодня вообще нереально), сколько указанием на то, что в эту игру можно играть вдвоем. Вы имитируете выполнение соглашений, а мы делаем вид, что верим в их выполнение вами, а какие-то экономические послабления для ЛДНР вводим лишь на временной основе — до их выполнения. А на самом деле — либо очень надолго, либо навсегда.
Те самые люди, которые несколько дней назад рассказывали о соответствии Минским соглашениям применения украинской стороной ударного БПЛА на Донбассе (что, конечно, прямо им противоречит), бросились рассказывать о несоответствии указа № 657 им же. В частности, известный клоун-пропагандист, а также спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что "это действие, прямо нарушающее Минские и "нормандские" соглашения, где прописано, что стороны удерживаются от шагов экономических и политических, которые способствуют дальнейшему разрыву оккупированных территорий с Украиной". Но на самом деле это Украина, устроив с 2017 года экономическую блокаду ЛДНР, поспособствовала дальнейшему разрыву этих территорий с Украиной. А значит, и нарушила тем самым Минские соглашения. Акт гуманитарной и экономической поддержки со стороны России можно трактовать как нарушение Минских соглашений, только опираясь на полностью извращенную логику.
Что касается допуска на рынок госзакупок, то, например, украинский бизнес и через семь лет после подписания соглашения об ассоциации с ЕС толком не смог выйти на гигантский (до трех триллионов евро) рынок госзакупок Евросоюза. Хотя именно он в свое время преподносился пропагандистами как лакомый кусок для украинских предприятий и один из главных призов от подписания соглашения. Их туда попросту не пускают, устанавливая барьеры в техническом регулировании, защите внутренних производителей и так далее. При этом на украинский рынок госзакупок "западные партнеры" не просто влезли — они его осваивают более чем наполовину. И это стало важным элементом уничтожения целых отраслей украинской перерабатывающей промышленности.
Рынок госзакупок в России оценивается в весьма приличные 30 триллионов рублей. Для экономик непризнанных республик участие в освоении такого рынка — реальный шанс для оживления. Даже в нынешних сложных условиях. Если российское правительство захочет и сможет ликвидировать технические и бюрократические барьеры для участия в рынке госзакупок предприятий из ЛДНР, это может послужить не только толчком к развитию местного бизнеса, но и фактически навсегда зацементировать экономическую интеграцию этих территорий с Россией.

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