Украина возмущена передачей «вагнеровцев» России и готовится не признать выборы в Белоруссии • 120 • Украина

Украина возмущена передачей бойцов ЧВК «Вагнер», задержанных в Белоруссии, России. Об этом заявил МИД страны. В отместку Верховная Рада готовится принять решение о непризнании результатов президентских выборов в Белоруссии.



Доказательства участия в боевых действиях в Донбассе задержанных бойцов ЧВК «Вагнер» были изложены в отправленном украинской стороной запросе в Минск, поэтому решение Белоруссии выдать их России вызывает особое возмущение на фоне обвинений украинцев в дестабилизации ситуации в стране, которые озвучил Александр Лукашенко, говорится в заявлении МИД.



«Доказательства в участии в террористической деятельности 28 наемников ЧВК «Вагнера», задержанных в Беларуси, есть. И они были подробно изложены в запросах о выдаче, которые украинская сторона направила в Минск - чтобы преступники понесли справедливое наказание», - говорится в сообщении.



Украинский МИД акцентирует, что «вагнеровцы» по благословению белорусских властей, возвращаются в РФ, чтобы и дальше совершать преступления на территории суверенных государств».



Кроме того, МИД обеспокоен заявлениями Александра Лукашенко об участии граждан Украины в организации протестов в связи с результатами президентских выборов.



«Мы возмущены тем, что президент дружественного нам государства обвиняет украинцев в дестабилизации ситуации в Беларуси. Этому нет никаких доказательств», - добавили в министерстве.



Напомним, вчера во время заседания Совета безопасности Белоруссии Лукашенко заявил, что против его страны началась агрессия и среди прочих стран, которые, по его мнению, её осуществляют, назвал Украину (а также «Открытую Россию Навального»).



В ответ на это Украина готовит решение парламента о непризнании результатов выборов в Белоруссии. Об этом сообщает телеграм-канал «Резидент».



«Наш источник в ОП сообщил, что Украина после выдачи ЧВКашников в Россию не будет занимать умеренную позицию по выборам в Беларуси. Офис Президента прорабатывает формат голосования в ВР решения о непризнание выборов в Беларуси! Глава Офиса Президента прекратил любые контакты со своим коллегой из АП Беларуси, наша страна разочарована решением Минска передать в Москву наемников ЧВК Вагнер», - сообщает канал.



Напомним, 33 бойца, якобы представляющих частную военную компанию из России, были задержаны в Минске накануне президентских выборов. Александр Лукашенко не исключал того, что задержанные будут переданы на Украину, поскольку большинство из них принимали участие в военном конфликте в Донбассе. Украина направила запрос на экстрадицию этих людей, но президент Белоруссии вчера вечером передал бойцов России. О том, что Украина может не признать выборы в Белоруссии разговоры ходили давно, на этом, якобы, настаивает ряд западных посольств.

Украина возмущена передачей бойцов ЧВК «Вагнер», задержанных в Белоруссии, России. Об этом заявил МИД страны. В отместку Верховная Рада готовится принять решение о непризнании результатов президентских выборов в Белоруссии.Доказательства участия в боевых действиях в Донбассе задержанных бойцов ЧВК «Вагнер» были изложены в отправленном украинской стороной запросе в Минск, поэтому решение Белоруссии выдать их России вызывает особое возмущение на фоне обвинений украинцев в дестабилизации ситуации в стране, которые озвучил Александр Лукашенко, говорится в заявлении МИД.«Доказательства в участии в террористической деятельности 28 наемников ЧВК «Вагнера», задержанных в Беларуси, есть. И они были подробно изложены в запросах о выдаче, которые украинская сторона направила в Минск - чтобы преступники понесли справедливое наказание», - говорится в сообщении.Украинский МИД акцентирует, что «вагнеровцы» по благословению белорусских властей, возвращаются в РФ, чтобы и дальше совершать преступления на территории суверенных государств».Кроме того, МИД обеспокоен заявлениями Александра Лукашенко об участии граждан Украины в организации протестов в связи с результатами президентских выборов.«Мы возмущены тем, что президент дружественного нам государства обвиняет украинцев в дестабилизации ситуации в Беларуси. Этому нет никаких доказательств», - добавили в министерстве.Напомним, вчера во время заседания Совета безопасности Белоруссии Лукашенко заявил, что против его страны началась агрессия и среди прочих стран, которые, по его мнению, её осуществляют, назвал Украину (а также «Открытую Россию Навального»).В ответ на это Украина готовит решение парламента о непризнании результатов выборов в Белоруссии. Об этом сообщает телеграм-канал «Резидент».«Наш источник в ОП сообщил, что Украина после выдачи ЧВКашников в Россию не будет занимать умеренную позицию по выборам в Беларуси. Офис Президента прорабатывает формат голосования в ВР решения о непризнание выборов в Беларуси! Глава Офиса Президента прекратил любые контакты со своим коллегой из АП Беларуси, наша страна разочарована решением Минска передать в Москву наемников ЧВК Вагнер», - сообщает канал.Напомним, 33 бойца, якобы представляющих частную военную компанию из России, были задержаны в Минске накануне президентских выборов. Александр Лукашенко не исключал того, что задержанные будут переданы на Украину, поскольку большинство из них принимали участие в военном конфликте в Донбассе. Украина направила запрос на экстрадицию этих людей, но президент Белоруссии вчера вечером передал бойцов России. О том, что Украина может не признать выборы в Белоруссии разговоры ходили давно, на этом, якобы, настаивает ряд западных посольств. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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