Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин приехал на новом лимузине
Вечер с Владимиром Соловьевым от 06.05.18
Михаил Делягин. Пора освободить интеллектуальный рабочий класс
Надежный поставщик
Главная / В России

Украина возбудила уголовное дело по факту задержания в Крыму судна с браконьерами

07 мая 2018, 17:39  •  110 • В России

На Украине возбудили уголовное дело по факту задержания в Крыму рыболовецкого судна «ЯМК – 0041». Об этом сообщила так называемая прокуратура автономной республики Крым.

Напомним, мотофелюгу «ЯМК – 0041» (порт приписки - Очаков, Украина) на прошлой неделе задержали крымские пограничники западнее мыса Тарханкут. Моряки из незалежной занимались браконьерством: безо всяких разрешительных документов ловили сетями камбалу в исключительной экономической зоне РФ. Сети изъяли, судно отконвоировали в крымский порт, пятерых членов экипажа тоже доставили на территорию республики для дальнейших процессуальных действий.

На Украине задержание рыбаков расценили как «незаконное лишение свободы по предварительному сговору». И не просто так, а с «применением оружия и угрозой применения насилия».

Досудебное расследование проводит следственный отдел так называемого «Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и городе Севастополе»

Предварительная правовая квалификация, согласно данным украинской прокуратуры - ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 278 УК Украины (Угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного судна).

В свою очередь власти Крыма заверили, что задержание проводилось в соответствии с национальным законодательством и нормами международного морского права, а сенатор Ольга Ковитиди заявила, что любая критика законных действий крымских пограничников - очередная политическая провокация.

Напомним, украинские браконьеры 4 мая решили поживиться у крымских берегов. Забросили сети и попытались наловить кабмалы-калкана, но вместо этого сами попались: незаконную рыбалку заметил сторожевой корабль «Аместист». Пограничники задержали фелюгу «ЯМК-0041» с пятью рыбаками на борту. Незаконные орудия лова – несколько километров сетей – сотрудники погрануправления изъяли. Задержанное судно и рыбаков доставили на территорию Республики Крым «для проведения процессуальных действий».

СПРАВКА КП

«Прокуратура Автономной Республики Крым» - надзорное ведомство, которое продолжает существовать на Украине даже после вхождения Крыма в состав Российской Федерации. Находится на территории незалежной, в Херсоне. В основном, ведет процессуальное руководство в делах, связанных с жителями Крыма, которых задерживают на территории Украины, а также в отношении крымчан, которые, по мнению украинских властей, нарушают законодательство незалежной. Так, главу Крыма Сергея Аксенова, депутат ГД Наталью Поклонскую и многих других на Украине обвиняют в государственной измене. Эти дела как раз и ведет так называемая прокуратура АРК.

«Главное управление Национальной полиции в Автономной Республике Крым и городе Севастополе» - еще одно по сути искусственное ведомство, созданное на Украине. Появилось уже после вхождения Крыма в состав РФ. Так же, как и прокуратура АРК, находится в украинском Херсоне.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
110
Источник
Похожие новости
07 мая 2018, 11:09
Крымские пограничники отрабатывают освобождение "захваченного" судна в Азовском море
06 мая 2018, 22:09
Украинцы - о своей жизни: Только у нас из окон дурдома видна Эйфелева башня
06 мая 2018, 22:09
Митинг левой оппозиции в Москве прошел без серьезных инцидентов

07 мая 2018, 17:39
Украина возбудила уголовное дело по факту задержания в Крыму судна с браконьерами
07 мая 2018, 14:24
Путин приехал на новом лимузине
06 мая 2018, 22:09
Три медали от Путина, одна - от Медведева
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
01 мая 2018, 23:39
«Запад совершил новую атаку на сирийцев»
04 мая 2018, 21:24
Командование США требует передавать «гуманитарку» боевикам, заявил генерал Конашенков
02 мая 2018, 02:54
«Киев введет карательные батальоны»
03 мая 2018, 08:09
Битва конца или начала?
03 мая 2018, 19:24
"Находим полное понимание у моряков". Крымские пограничники ответили на жалобы Украины по поводу проверок в Азовском море
02 мая 2018, 09:24
Новый формат украинского самоуничтожения
04 мая 2018, 18:09
Кто же кого «дурил» с ударами Франции по Сирии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.