Украина возбудила уголовное дело по факту задержания в Крыму судна с браконьерами

На Украине возбудили уголовное дело по факту задержания в Крыму рыболовецкого судна «ЯМК – 0041». Об этом сообщила так называемая прокуратура автономной республики Крым.

Напомним, мотофелюгу «ЯМК – 0041» (порт приписки - Очаков, Украина) на прошлой неделе задержали крымские пограничники западнее мыса Тарханкут. Моряки из незалежной занимались браконьерством: безо всяких разрешительных документов ловили сетями камбалу в исключительной экономической зоне РФ. Сети изъяли, судно отконвоировали в крымский порт, пятерых членов экипажа тоже доставили на территорию республики для дальнейших процессуальных действий.

На Украине задержание рыбаков расценили как «незаконное лишение свободы по предварительному сговору». И не просто так, а с «применением оружия и угрозой применения насилия».

Досудебное расследование проводит следственный отдел так называемого «Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и городе Севастополе»

Предварительная правовая квалификация, согласно данным украинской прокуратуры - ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 278 УК Украины (Угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного судна).

В свою очередь власти Крыма заверили, что задержание проводилось в соответствии с национальным законодательством и нормами международного морского права, а сенатор Ольга Ковитиди заявила, что любая критика законных действий крымских пограничников - очередная политическая провокация.

Напомним, украинские браконьеры 4 мая решили поживиться у крымских берегов. Забросили сети и попытались наловить кабмалы-калкана, но вместо этого сами попались: незаконную рыбалку заметил сторожевой корабль «Аместист». Пограничники задержали фелюгу «ЯМК-0041» с пятью рыбаками на борту. Незаконные орудия лова – несколько километров сетей – сотрудники погрануправления изъяли. Задержанное судно и рыбаков доставили на территорию Республики Крым «для проведения процессуальных действий».

СПРАВКА КП

«Прокуратура Автономной Республики Крым» - надзорное ведомство, которое продолжает существовать на Украине даже после вхождения Крыма в состав Российской Федерации. Находится на территории незалежной, в Херсоне. В основном, ведет процессуальное руководство в делах, связанных с жителями Крыма, которых задерживают на территории Украины, а также в отношении крымчан, которые, по мнению украинских властей, нарушают законодательство незалежной. Так, главу Крыма Сергея Аксенова, депутат ГД Наталью Поклонскую и многих других на Украине обвиняют в государственной измене. Эти дела как раз и ведет так называемая прокуратура АРК.

«Главное управление Национальной полиции в Автономной Республике Крым и городе Севастополе» - еще одно по сути искусственное ведомство, созданное на Украине. Появилось уже после вхождения Крыма в состав РФ. Так же, как и прокуратура АРК, находится в украинском Херсоне.

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