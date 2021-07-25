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Украина вошла в топ-5 "нахлебников" США

25 июля 2021, 19:15  •  121 • Политика
Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что Украина входит в топ-5 стран, получающих наибольшую помощь от Штатов. Он назвал сумму, которая ежегодно выделяется Киеву.
Каждый год конгресс США поддерживает Украину 750 миллионами долларов.
"Есть четыре, максимум пять других стран, которые получают такую поддержку от нас ежегодно", - подчеркнул Кент.
Дипломат объяснил в интервью "Радио Свобода"*, что средства направляются в различные отрасли и не зависят от того, республиканец или демократ находится у власти в Соединённых Штатах.
Киев действительно является "нахлебником" США в плане военных нужд. В 2017 году Украина получила 350 миллионов долларов помощи, как, впрочем, и в 2018 году. В 2019 году американские вливания составили 250 миллионов, в 2020-м - 300 миллионов долларов.
В марте 2021 года стало известно, что Минобороны США решило предоставить Киеву новый транш в размере 125 миллионов долларов.
Ранее стало известно о словах пресс-секретаря Пентагона. Он заявил, что за последние семь лет Киеву выделено 2,5 миллиарда долларов. Киеву нужны были деньги на усиление безопасности Украины. Представитель американского оборонного ведомства добавил, что США будут "предоставлять летальную помощь для укрепления обороноспособности".
* Радио Свобода включено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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