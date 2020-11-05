Украина вошла в мировой топ-3 поставщиков детского порно

Украина вошла в ТОП-3 стран мира, откуда расходится детская порнография.Об этом на заседании Верховной Рады Украины заявил глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.«Сегодня по данным международных организаций Украина входит в ТОП-3 стран мира поставщиков детской порнографии в мире. ТОП-3! Мы понимаем, что каждый факт размещения такой фотографии, видеозаписи в интернете – это факт изнасилования ребенка. За последние десятилетия появились новые средства и способы изготовления и распространения детской порнографии, а также вовлечения детей в эту деятельность.Вы знаете, сколько необходимо преступнику, чтобы получить фотографию интимного содержания от ребенка в интернете? По данным специалистов это всего 18 минут общения в соцсетях. Это также вопрос о ваших детях, детях каждого гражданина Украины.Украина тут, к сожалению, возглавляет тройку стран мира, которые распространяют детскую порнографию», – сказал Денис Монастырский.