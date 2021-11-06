Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина вновь нарушила перемирие в Донбассе и тут же поплатилась
ВСУ направили на штурм Горловки батальон танков Т-72
Осеннее обострение: Киев намерен объявить мобилизацию и ввести военное положение
"Предатель и ничтожество". Разоблачение, равного которому ещё не было
Главная / Политика

Украина вновь подняла в небо Bayraktar: Держит курс на Донбасс

06 ноября 2021, 15:35  •  27 • Политика
В небе Украины заметили ударный беспилотник Bayraktar. По данным сервиса, турецкий аппарат снова направляется на Донбасс.
По данным Telegram-канала "Военный обозреватель", днём 6 ноября очередной ударный беспилотник Украины Bayraktar TB2 летит к району соприкосновения ВСУ и ополченцев в Донбассе.
Об этом стало известно из данных ресурса FlightRadar, который отслеживает воздушный трафик. Согласно данным, беспилотник вылетел с аэродрома под Николаевом.
Напомним, Украина закупила ударные беспилотники у Турции и начала активно использовать их в зоне военного конфликта с ДНР и ЛНР в Донбассе.
Ранее ВСУ показали видео удара с беспилотника по позициям ополченцев, что вызвало скандал на Украине. Напомним, согласно Минским договорённостям, запрещено использовать боевую авиацию в Донбассе. Это включает в себя использование дронов. Однако Киев уже 7 лет регулярно нарушает договорённости.
Фото: скриншот ТГ-канала "Военный обозреватель"

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





27
Источник
Похожие новости
06 ноября 2021, 00:25
"Таинственные действия" у Украины вызвали панику в Пентагоне: "Призываем Россию быть более понятной"
06 ноября 2021, 09:45
После визита в Москву - срочный звонок Зеленскому: CNN рассекретил планы ЦРУ
06 ноября 2021, 02:10
Вскрылся смертельный диагноз у президента. Его хирург ответил "конкретно"
06 ноября 2021, 02:10
Захарова ответила "вспыхнувшему" Лондону его же оружием: "Потрясены насилием против мирных"
06 ноября 2021, 00:25
Тюремную "голодовку" Саакашвили разоблачил министр: "Есть доказательства"
06 ноября 2021, 06:15
Политолог о проблемах Зеленского: "Кто не мёрзнет, тот москаль"
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 ноября 2021, 00:25
"Таинственные действия" у Украины вызвали панику в Пентагоне: "Призыва...
06 ноября 2021, 09:45
После визита в Москву - срочный звонок Зеленскому: CNN рассекретил планы ЦРУ
06 ноября 2021, 02:10
Вскрылся смертельный диагноз у президента. Его хирург ответил "конкретно"
06 ноября 2021, 02:10
Захарова ответила "вспыхнувшему" Лондону его же оружием: "Потрясены на...
06 ноября 2021, 06:15
Командование ООС нацелилось на Горловку: для штурма города перебрасывается 95-я ДШБр ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 ноября 2021, 22:40
Вам капут, товарищ Зеленский
05 ноября 2021, 11:00
На обвинения Украины в блокировке поставок угля Россией ответили в Казахстане
04 ноября 2021, 23:55
"Так вот чей "Газпром": Неосторожное слово президента Молдавии превратили в анекдот
04 ноября 2021, 01:05
Ракетный удар ВВС Израиля по Сирии провалился
04 ноября 2021, 21:35
Украина вновь нарушила перемирие в Донбассе и тут же поплатилась
02 ноября 2021, 01:15
"Экобомбы в центре Европы": Зеленский оскорбил Крым и Донбасс на экосаммите в Глазго
31 октября 2021, 00:15
Американский адмирал призвал США "остерегаться медведя" после "едкой" фразы Лаврова
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.