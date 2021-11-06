Украина вновь подняла в небо Bayraktar: Держит курс на Донбасс

В небе Украины заметили ударный беспилотник Bayraktar. По данным сервиса, турецкий аппарат снова направляется на Донбасс.

По данным Telegram-канала "Военный обозреватель", днём 6 ноября очередной ударный беспилотник Украины Bayraktar TB2 летит к району соприкосновения ВСУ и ополченцев в Донбассе.

Об этом стало известно из данных ресурса FlightRadar, который отслеживает воздушный трафик. Согласно данным, беспилотник вылетел с аэродрома под Николаевом.

Напомним, Украина закупила ударные беспилотники у Турции и начала активно использовать их в зоне военного конфликта с ДНР и ЛНР в Донбассе.

Ранее ВСУ показали видео удара с беспилотника по позициям ополченцев, что вызвало скандал на Украине. Напомним, согласно Минским договорённостям, запрещено использовать боевую авиацию в Донбассе. Это включает в себя использование дронов. Однако Киев уже 7 лет регулярно нарушает договорённости.

Фото: скриншот ТГ-канала "Военный обозреватель"