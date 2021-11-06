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Украина вновь подняла в небо Bayraktar: Держит курс на Донбасс
06 ноября 2021, 15:35 • 27 • Политика
В небе Украины заметили ударный беспилотник Bayraktar. По данным сервиса, турецкий аппарат снова направляется на Донбасс.
По данным Telegram-канала "Военный обозреватель", днём 6 ноября очередной ударный беспилотник Украины Bayraktar TB2 летит к району соприкосновения ВСУ и ополченцев в Донбассе.
Об этом стало известно из данных ресурса FlightRadar, который отслеживает воздушный трафик. Согласно данным, беспилотник вылетел с аэродрома под Николаевом.
Напомним, Украина закупила ударные беспилотники у Турции и начала активно использовать их в зоне военного конфликта с ДНР и ЛНР в Донбассе.
Ранее ВСУ показали видео удара с беспилотника по позициям ополченцев, что вызвало скандал на Украине. Напомним, согласно Минским договорённостям, запрещено использовать боевую авиацию в Донбассе. Это включает в себя использование дронов. Однако Киев уже 7 лет регулярно нарушает договорённости.
Фото: скриншот ТГ-канала "Военный обозреватель"
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