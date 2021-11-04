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Украина вновь нарушила перемирие в Донбассе и тут же поплатилась
04 ноября 2021, 21:35 • 107 • Политика
Украинские войска вновь нарушили перемирие в Донбассе, обстреляв позиции Донецкой Народной Республики. Киевские силовики тут же поплатились за агрессию, потеряв двух человек.
ВСУ в четверг нанесли миномётный удар по Донецку и Горловке. В результате обстрела один военнослужащий ДНР погиб, ещё двое получили ранения.
Армия Донецкой Народной Республики открыла ответный огонь из не запрещённого Минскими соглашениями оружия.
- пишет Донецкое агентство новостей.
Журналисты также сообщили, что украинские войска в четверг днём обстреляли из миномета посёлок шахты "Трудовская". Огонь вёлся с территории, подконтрольной Киеву, - Марьинки. Сведений о жертвах и разрушениях пока не поступало.
Напомним, что в конце октября украинские силы подтвердили применение в Донбассе ударного беспилотника "Байрактар". Таким образом, Киев фактически признал нарушение всех существующих мирных договорённостей, ведь использовать дроны в Донбассе разрешается только наблюдателям ОБСЕ.
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