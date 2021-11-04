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Украина вновь нарушила перемирие в Донбассе и тут же поплатилась

04 ноября 2021, 21:35  •  107 • Политика
Украинские войска вновь нарушили перемирие в Донбассе, обстреляв позиции Донецкой Народной Республики. Киевские силовики тут же поплатились за агрессию, потеряв двух человек.
ВСУ в четверг нанесли миномётный удар по Донецку и Горловке. В результате обстрела один военнослужащий ДНР погиб, ещё двое получили ранения.
Армия Донецкой Народной Республики открыла ответный огонь из не запрещённого Минскими соглашениями оружия.
Ответным огнём двое украинских боевиков уничтожены, трое получили ранения,
- пишет Донецкое агентство новостей.
Журналисты также сообщили, что украинские войска в четверг днём обстреляли из миномета посёлок шахты "Трудовская". Огонь вёлся с территории, подконтрольной Киеву, - Марьинки. Сведений о жертвах и разрушениях пока не поступало.
Напомним, что в конце октября украинские силы подтвердили применение в Донбассе ударного беспилотника "Байрактар". Таким образом, Киев фактически признал нарушение всех существующих мирных договорённостей, ведь использовать дроны в Донбассе разрешается только наблюдателям ОБСЕ.

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