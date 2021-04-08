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Украина внезапно ограничила работу шести портов из-за учений ВМС

08 апреля 2021, 15:50  •  129 • Политика
Украина ввела ограничения лоцманской проводки в шести портах из-за учений ВМС. О начале военно-морских учений ранее не заявлялось.
Украина начала учения своих военно-морских сил в Чёрном море, из-за этого введены ограничения в шести крупнейших портах страны.
В частности, ограничена лоцманская проводка в портах Одессы, Николаева, Херсона, Черноморска, Ольвии и Южного, передаёт агентство "Интерфакс-Украина". Остальные порты, по данным на четверг, работают без ограничений, сообщили в диспетчерской службе администрации морских портов Украины. Срок снятия ограничений не называется.
Также лоцманская проводка ограничена на Бугско-Днепровском лимане и Херсонском морском канале, канал через устье Быстрое продолжает работу.
Известно, что предварительно военно-морские учения Украина не анонсировала.
Ранее западные страны провели встречу, на которой выразили поддержку Украине. Речь идёт о встрече представителей США, Великобритании, Канады, Литвы и Польши, которые обсудили якобы активность России на границе с Украиной с целью дальнейших "агрессивных действий".

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