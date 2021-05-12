Украина вляпалась в скандал после жалобы в Дублинский университет из-за России

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Дипломаты из Незалежной и Грузии возмутили профессуру западного вуза вмешательством в их учебный процесс

Дипломатические миссии Украины и Грузии оказались в центре международного скандала после своей совместной жалобы на на учебный курс о России в Городском университете Дублина (DCU). В учебном учреждении подобное поведение назвали беспрецедентным и удивительным, а попутно попытались объяснить посланцам Киева и Тбилиси, в чем суть демократии. Об этом пишет издание "Шарий.net" со ссылкой на материал ирландской телерадиокомпании RTE.

Согласно публикации, посольства Незалежной и Грузии сочинили совместное письмо на имя ректора DCU, профессора Дэйру Кио, а также разослали его ряду ведущих ученых университета и высокопоставленному сотруднику Департамента иностранных дел в Дублине.

В послании украинские и грузинские дипломаты выразили недовольство в связи с курсом "Россия и постсоветское пространство". По их мнению, учебный курс распространяет "дезинформацию и российскую пропаганду".

В ответном письме DCU категорически отвергает такие обвинения, указывая, что подобная критика со стороны дипмиссий равносильна "политическому вмешательству и направлена ​​на подрыв основного демократического принципа академической свободы".

В учебном заведении подчеркнули, что данный курс по России ведет всемирно признанный ученый, специалист по регионупрофессор Доннаха О`Бичейн.

Ответил дипмиссиям и сам Дэйр Кио, оценив их жалобу как "абсолютно беспрецедентный случай" в своей 25-летней практике преподавания в вузе. Он напомнил, что DCU входит в число 200 лучших университетов мира.

"Мы рассказали обо всех основных геополитических конфликтах и ​​войнах за это время, не было ни одного подобного инцидента, когда не только написали ректору университета с просьбой осудить своего коллегу, но и направили письмо в Министерство иностранных дел, пытаясь сделать из этого какой-то дипломатический вопрос", – поразился ученый действиям киевских и тбилисских посланцев.

Его коллега, директор Института по разрешению международных конфликтов при DCU, профессор Джон Дойл выразил сомнение в том, что поступок дипломатов иностранных государств "обычное вмешательство". По его словам, они могли бы написать в СМИ или обсудить вопрос в стенах самого вуза.

"Но пытаться указывать ректору университета, чтобы заставить изменить способ преподавания курса и то, какие вопросы студентам задавать - выходит далеко за рамки роли посла в демократическом обществе", – возмутился Дойл.

Судя по всему, постмайданный истеблишмент Незалежной, спевшись с грузинскими деятелями, решили навязать некоторым западным новым союзникам исключительный глобус Украины. Это еще партнеры киевского режима не в курсе национальной принадлежности Иисуса Христа от древних укров и истории с выкопанным Черным морем ими же.

Заметим, что сам скандал с "письмами счастья" разгорелся еще в апреле, но украинские и российские медиа обратили на него внимание лишь сегодня. Публикация в издании "Страна.ua" лишь снова подогрела страсти в соцсетях.

"Мда, глупые ирландцы. Не знают, как эффективно может работать государственная цензура в области академических исследований и образования. У нас традиции со времен СССР в этой сфере", – раскритиковал украинский волонтер Энрике Менендес в "Фейсбук" поведение своих дипломатов.

Кстати, у авторов жалобы имеются конкретные имена: это посол Грузии в Ирландии Георгий Зурабашвили и и.о. посла Украины Олена Шалопут.

