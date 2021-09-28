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Украина видит угрозу более страшную, чем «Северный поток-2»

28 сентября 2021, 15:00  •  84 • Украина
К Украине пришло очередное неожиданное осознание. Бывший губернатор Луганской области и Закарпатья Геннадий Москаль заявил, что «Северный поток-2» - это не самая большая угроза для Киева. Есть кое-что гораздо страшнее, о чем умалчивает администрация Зеленского.

По его словам, «Турецкий поток» гораздо хуже для Украины, чем СП2. Москаль подметил, что украинские власти не рассказывают гражданам тонкости покупок газа, а при детальном рассмотрении вопроса выясняется интересные моменты. Так вот, Москаль сказал, что Украина покупает реверсный газ у словаков, хотя они его не производят. Откуда они его берут - большой вопрос.

Но есть точная информация, что по «турецкому потоку» газ пойдет в Венгрию, Болгарию, Турцию и Сербию. Москаль уверен, что и до Словакии дойдет. И что в итоге получится - что Украина будет покупать газ хоть и через словаков, но все равно у русских. А это не по канону. Поэтому Москаль уверен, что «Турецкий поток» чисто экономически гораздо хуже для Украины, нежели СП2.

О какой бы независимости не трубил Киев, он все равно в конечном итоге покупает газ у России.

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