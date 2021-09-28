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Украина видит угрозу более страшную, чем «Северный поток-2»
28 сентября 2021, 15:00 • 84 • Украина
По его словам, «Турецкий поток» гораздо хуже для Украины, чем СП2. Москаль подметил, что украинские власти не рассказывают гражданам тонкости покупок газа, а при детальном рассмотрении вопроса выясняется интересные моменты. Так вот, Москаль сказал, что Украина покупает реверсный газ у словаков, хотя они его не производят. Откуда они его берут - большой вопрос.
О какой бы независимости не трубил Киев, он все равно в конечном итоге покупает газ у России.
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