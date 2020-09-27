Украина видит для себя «зашкаливающие риски» в укреплении сотрудничества Белоруссии с Россией

Украина опасается укрепления сотрудничества между Россией и Белоруссией. Это несёт в себе «зашкаливающие» риски, заявил в телеэфире министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.«Александр Лукашенко сделал свой выбор. Он выбрал Россию, а это означает, что, когда мы смотрим на ситуацию в Белоруссии, мы взвешиваем все риски, которые несёт укрепление позиций РФ в Белоруссии для Украины», — заявил он в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» в пятницу вечером.«И мы понимаем: если Лукашенко выбрал Россию, то риски зашкаливают. В соответствии с этим мы и формируем наше отношение к нему», — добавил Кулеба и выразил сожаление, что белорусский президент отказался от международного посредничества в вопросе урегулирования политического кризиса в стране.Напомним, ранее Дмитрий Кулеба заявил о том, что инаугурация Александра Лукашенко, состоявшаяся 23 сентября, не означает его легитимности. Для Украины Лукашенко остаётся нелегитимным президентом. Аналогичное заявление сделали Соединённые Штаты, Канада, Великобритания и Евросоюз. И если, например, США и Канаде укрепление отношений между Россией и Белоруссией мало чем угрожает — они находятся слишком далеко, то Украине действительно есть чего опасаться, как минимум, в экономическом плане точно. Но тут можно только повторить слова самого Дмитрия Кулебы: «Украина сделала свой выбор».