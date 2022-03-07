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Украина вела работы по созданию «грязной» бомбы

07 марта 2022, 03:50  •  72 • Украина

Киев использовал зону Чернобыльской АЭС для работ по выделению плутония и изготовлению «грязной» бомбы. Об этом рассказал «РИА Новости» представитель одного из компетентных ведомств РФ.

По словам собеседника агентства, Украина с 1994 начала работы над технологиями ядерного оружия, они приняли практический характер с 2014, были получены «значимые результаты».

Киев в последние годы активно интересовался добычей урана и его обогащением, вел диалог с иностранными компаниями о помощи. Также, Украина активизировала геологоразведку глубинных слоев на территории действующих урановых шахт и освоение перспективных урановых месторождений, в частности в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

«Киев был наиболее близок к созданию за несколько месяцев ядерного заряда на основе плутония, получаемого из отработавшего ядерного топлива», — сказал представитель одного из компетентных ведомств России.

Он допустил, что США в свое время передали Киеву плутоний, пригодный для работ по созданию Украиной ядерного заряда. Кроме того, Киев мог скрытно приобрести на Западе технологии центрифужного обогащения урана и лазерного разделения изотопов.

«Проект "Ядерная Украина" мог стать реальностью уже в самой ближайшей перспективе», — подчеркнул собеседник «РИА Новости».

Ключевая роль в создании ядерного взрывного устройства отводилась Харьковскому физтеху.

В работах по созданию «грязной» бомбы использовалась Чернобыльская зона.

«Именно там, судя по имеющейся информации, шли работы как по изготовлению "грязной" бомбы, так и по выделению плутония. Естественный для Чернобыльской зоны повышенный радиационный фон скрывал проведение таких работ», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, боестолкновения у Запорожской АЭС могли быть связаны с тем, что на территории АЭС хранились документы о работах по созданию Киевом ядерного оружия.

Он добавил, что украинской стороне удалось частично уничтожить, частично вывезти документы о таких работах из Киева и Харькова во Львов.

Напомним, с 25 февраля Чернобыльская АЭС находится под совместным контролем военных России и Украины.

Запорожскую АЭС также контролируют ВС РФ.

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