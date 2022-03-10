Украина ведёт военные переговоры с американским актёром: Больше просить истребители не у кого

Больше просить истребители не у кого, посчитали, вероятно, в Киеве и решили использовать последний шанс. Стало известно, что Украина ведёт военные переговоры с американским актёром. Он сам раскрыл подробности.

Польша дала понять, что истребители в распоряжение Украине не отдаст. Но самолёты Киеву очень нужны, и, возможно, поэтому использован альтернативный "заход". Стало известно, что Украина ведёт военные переговоры с американским актёром.

"Я только что разговаривал с главой офиса президента Зеленского Андреем Ермаком", - написал в своём Twitter актёр Шон Пенн.

Звезда Голливуда отметила, что между американским Белым домом и правительством Польши существует "бюрократическая цепочка". И из-за неё-то Украина до сих пор и не получила самолёты.

Шон Пенн прилетал на Украину для съёмок документального фильма. В конце февраля его принимал Владимир Зеленский, несмотря на развернувшуюся в стране спецоперацию России по демилитаризации Украины. Американский актёр даже пожаловался, что потом ему пришлось прошагать "мили" до границы с Польшей, когда он покидал Незалежную.

Военные переговоры с американским актёром в сложнейшей геополитической обстановке на Украине выглядят по меньшей мере странно. Вероятно, Киеву просить истребители больше не у кого, ведь ранее Варшава дала отказ.

Боевые МиГ-29 она не может передать Украине напрямую. В польском МИД заявили, что могли бы передать самолёты Соединённым Штатам, перегнав их на авиабазу Рамштайн. В ответ на это представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что не оценивает "предложение Польши как разумное". Госсекретарь Энтони Блинкен вообще выразил недоумение.

Свет на ситуацию попыталась пролить пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она объяснила, что власти Польши не поставили США в известность о своей идее отправить истребители МиГ-29 на Украину, сославшись на "временный сбой в связи".