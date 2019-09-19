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Украина валит вину за свою некомпетентность на Россию: Пушков о "срыве" нормандского саммита

19 сентября 2019, 17:39  •  181 • Политика
Алексей Пушков прокомментировал "срыв" нормандского саммита. По мнению сенатора, Украина пытается свалить вину за свою некомпетентность на Россию.
Украинская сторона пытается ввести в заблуждение общественность, заявляя о том, что Россия якобы сорвала планы по проведению 17 сентября встречи лидеров "нормандской четверки". Об этом "ПолитЭксперту" заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал о том, что президент страны Владимир Зеленский был готов встретиться с главами России, ФРГ и Франции уже 17 сентября. Однако Москва якобы сорвала подготовку, сославшись на "технические причины".
Как отметил Пушков, российская сторона ни разу не подтверждала, что она готова встретиться 17 сентября. Однако была озвучена позиция, согласно которой Москва ждет от Киева выполнения предыдущих решений в сфере урегулирования конфликта в Донбассе.
Более того, у президента Франции Эммануэля Макрона были свои мысли по саммиту, но 17 сентября в его предложениях не фигурировало. Германия также не подтверждала планы по дате.
"Глава МИД Украины пытается в очередной раз сыграть на антироссийских настроениях, как бы объяснить украинскому общественному мнению, что неспособность украинской стороны добиться проведения саммита в обозначенные Киевом сроки связана с отказом России", - предположил сенатор.
Ранее полпред России в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов сообщил о том, что украинская сторона умудрилась сорвать выполнение договоренностей советников лидеров "нормандской четверки".

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